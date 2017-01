İki takımı da kutlarım

Şampiyonluğu yaşamış iki Anadolu takımı aralarında yaptıkları maçta seyircilerine futbol adına resmen doyurucu bir resital sundular.

Futbol adına özellikle ilk yarıda aranan ve özlenen çok şeyler vardı.

Zaten goller de bu yarıda geldi.

Her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek adeta maçın sonucunu ilk yarıda bağladılar.

Trabzonspor oyuna iyi başladı ve doksan dakika boyunca da oyunun gidişatına göre yapılması gereken her şeyi doğru ve yerinde yaptı.

Yanal'ın takıma getirdiği oyun disiplini ve oyunu doğru okuyarak maç içerisindeki müdahaleleri de yerinde idi.

Zaten ikinci yarıda on kişi kalan Trabzonspor elindeki üç puandan Bursaspor'a hiçbir pay vermemiş ise ikinci yarının gidişatının 10 kişi oynamasına rağmen Trabzonspor'un uyguladığı ve olması gereken sistemi, stratejiyi sahaya doğru olarak yansıtması ile bordo-mavili ekip deplasmandan üç puanla ayrıldı.



Şuursuz bir baskı

İkinci yarının orta diliminde oyundan kopan ve sahayı rakibine bırakan Trabzonspor sonraları Bursaspor'un oyunda şuursuz baskı kurmasından istifade ederek Aytaç ve Olcay ile iki net pozisyon yakalamasına rağmen değerlendiremedi.

Yusuf Yazıcı'nın tecrübesizliğinden olacak geriye uzattığı topu Bursasporlu oyuncuların değerlendirememeleri de Trabzonspor için bir şanstı.

Yeni oyunculara gelirsek. Sağ bek ve sol bekteki bu futbolcuların tecrübeli oldukları belli. Fakat umulan performansı ve yerlerinde oynadıkları oyunculardan fazla bir verim ortaya koyamadılar.

Fakat bunu söylerken ilk maç, yeni takım, yeni saha ve adaptasyon faktörlerini de hesaba katmadık değil.

Olcay'a gelince... Bu sahaların hiç de yabancısı olmaması gerekirdi.

İkinci yarıda takıma hiçbir katkısı olmadığı gibi kaçırdığı pozisyonun da kendisine yakışmadı.

Son olarak cümlemizi Trabzonspor'un bu yılki en heyecanlı en etkili ve ruhen de toparlanmış olarak sahalarda mücadele ortaya koyduğu maç olarak ifade ederken ilerisi için bu resimle epeyce umut verdi.