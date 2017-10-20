Organize olamadı

Lider Salzburg önünde kazanmak hem zirveye çıkmak hem de iç saha avantajını tam anlamıyla kullanmak anlamına geliyordu. Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes galibiyetinin üstüne koymak zorundaydı.

Ancak karşılaşma başlar başlamaz Salzburg hem şok baskı üretti hem de Konyaspor'un tüm dengesini bozdu. Art arda pozisyonlar geldi ve 5 dakika dolmadan Avusturya takımı öne geçti. Rakibi yoldan çıkarmaya yönelik temposuyla Salzburg, ilk yarıda ciddi rahatsızlık verdi.

Konyaspor orta sahası bir türlü oyunun içine giremedi. Vitoria maçının yıldızlarından Eze, topla yeterince buluşturulamadı.

Kısacası her şey konuk takımın istediği gibi gitti.

İkinci yarıyı daha önde oynama isteği vardı Konyaspor'un. Ancak bir türlü olmadı. Salzburg gerektiğinde tempoyu düşürdü gerektiğinde yükseltti. Mustafa Hoca, kadroya geri aldığı Ali Çamdalı'yı oyuna dahil ederek orta sahada üstünlüğü ele geçirmeye çalıştı. Ne var ki kurulan baskı da Salzburg'un istediği etkisizlikte oldu. Serkan'ın hatasıyla yenen ikinci gol de maça resmen noktayı koydu.

Bundan sonra iş kolay değil.

Kalan 3 maçın ikisi deplasmanda olacak. Salzburg deplasmanından puan çıkarmak şart artık. Bir de üstüne desteğiyle ünlü Konya seyircisi, maçın sonunda yönetimi istifaya davet etti.