3 puan şart

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.

2 maçta 6 puan en azından playoff anlamına geliyor. Açıkçası Euro 2016 sonrasında aylardır konuştuğumuz konulara bakarsak bu noktaya gelmemiz büyük başarı.

Lucescu net bir şekilde tecrübeli oyuncuları kullanmak istiyor. Ligde formda genç oyuncular da var. Ama Rumen teknik adam, elemelerin son maçlarında yüzde 100 emin olduğu oyuncularla oynamak istiyor.

Belli ki bu elemelerden sonra Milli Takım'da bazı değişiklikler izleyeceğiz.

Bugün İspanya, Almanya gibi az sayıda takımı hariç tutarsak İzlanda'yı kalesine 60-70 dakika hapsedecek bir takım yok Avrupa'da. Topu bize verecekler ama kalelerine kapanmayacaklar. Bu nedenle bir denge oyunu ön plana çıkacak. Hırvatistan maçındaki oyunumuza benzer bir oyun. Tek fark o Hırvatistan, topla oynamak istiyordu. İzlanda ise uzun ve oyunun yönünü değiştiren paslarla ilk maçta olduğu gibi bizi avlamaya çalışacak. Yan top üstünlükleri de cabası. Ama hepimiz biliyoruz ki artık İzlanda için sadece duran topları referans olarak alamayız.

Finlandiya maçının anlam kazanabilmesi için bu karşılamayı kazanamamız gerekiyor.

Eskişehir seyircisiyle bütünleşip bunu elde etmemiz gerekiyor. İzlanda için beraberlik birinciliğe elveda ama ikincilik için şansını sürdürme anlamı taşıyor.

Çünkü son hafta Hırvatistan ile Ukrayna birbiriyle oynuyor.

Son Hırvatistan maçında Nuri çok iyiydi. Oğuzhan-Nuri ya da Oğuzhan- Nuri-Emre orta sahası önemli bir güç olur. Onların arkasına Mehmet Topal da konulur ve direnç arttırılır. Cenk, takımın birinci santrforu. Burak son maçlarda sakatlık etkisi yaşadı. belki de gol gelmezse çift santrfora dönebiliriz.