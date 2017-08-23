Neredeyse oluyordu

Efendim neymiş Abdullah Avcı nasıl Kardemir Karabük maçında 9 oyuncuyu oynatmazmış?

Efendim zaten Sevilla'yı artık eleyemezmiş. Ne diye böyle yapmış? Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı Başakşehir'e bir daha gelecek mi? Karabük maçının telafisi için önünde 32 maç daha var. Ama bu Sevilla maçı bir daha oynanmayacak.

İlk maçta nasıl Başakşehir önemli bir pozisyon yakaladıysa Sevilla da yakaladı. Volkan'ın çıkardığı top ve sonraki dakikalarda direkten dönen topun ardından Başakşehir, sazı eline aldı. Topu rakibe vermediler. İspanyol futbolunun simgesi haline gelen pas futbolunu Sevilla'da en iyi şekilde uyguladılar. Bunun sonucunda da Adebayor'un oyun aklının ürettiği pozisyonda sağ bek Caiçara, rakip altı pasa inip Elia'ya golü attırdı.



Visca kabus yaşattı

İkinci yarıyla birlikte daha istekli ve agresif bir Sevilla vardı. Presten kendi yarı sahasını geçmekte zorlandı Başakşehir.

Banega, Correa ve Navas dengeyi tam anlamıyla bozdular. Başakşehir giderek yorulmaya başladı.

Abdullah Hoca da değişiklik için beklemeyi tercih etti. Caiçara'nın kanadını fazlasıyla kullandılar. Ve sonucunda seyirciyi coşturan goller geldi.

Napoleoni ortalığı karıştıran adam oldu. Visca'nın golü maçın sonunu Sevilla için kabusa çevirdi. Ah o frikik direkten dönmeseydi! Başakşehir belki elendi ama örneğin geçen sezon Shakhtar maçlarında düştüğü durumlara düşmedi. Abdullah Avcı'nın Avrupa Ligi gruplarında daha fazla oyuncuyu işin içine sokması gerekecek.