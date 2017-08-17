Tur zor umut çok

Nasıl ligimizde Başakşehir ile oynamak diğer takımların kimyasını bozuyorsa Sevilla ile oynamak da benzer hisleri uyandırıyor.

Topa sahip olma yöntemleri ve topun arkasına geçince yerleşimleri dün gece Başakşehir'e zaman zaman düzen bozdurmak zorunda bıraktı.

Aslında oyunun hemen başında Elia'nın özel becerisiyle yakalanan pozisyon, karşılaşmanın kaderini de belli etti. Gafil avlanan Sevilla belki de kendi düzeninden uzak oynamak zorunda kalacaktı. Ligimizde Başakşehir'i şampiyonluk adayı yapan geçiş oyunları, bu kez kendi karşılarına çıktı. Nitekim soldan Escudero'nun attığı gol ve öncesinde verilen pozisyonlar bu şekilde geldi.

Başakşehir, maçın ilk dakikaları hariç ilk yarıda Elia'dan yararlanamadı. İlk yarının sonlarına doğru Başakşehir, Banega önderliğindeki Sevilla karşısında topu göremedi.

İkinci yarıda oyunu daha öne taşıyan bir Başakşehir vardı. Sevilla'nın ilk yarıdaki karşı ataklarına izin vermediler.

Mahmut daha fazla rakip ceza alanı çevresine girmeye başladı. Sevilla'nın sol tarafı koridor haline getirildi.

Mahmut'un başlattığı pozisyonda Elia fileleri buldu. Hollandalı, oyunun içinde olabildiği sürece ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Başakşehir, geçen sezon Sampaoli tornasından geçmiş bir takıma ikinci yarıda top göstermedi.

İlk yarıda top kayıpları yaşayan Emre, ikinci yarıda 37 yaşında neler yapılabileceğini gösterdi.

Bu maçın sonucunda belki Başakşehir'in hayal ettiği skoru alamadı.

Ancak oynanan oyun bize net bir şey anlatıyor. Elense bile Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerilere gidebilir.