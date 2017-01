Elveda şampiyonluk

Kayseri'de de varolma maçına çıktı F.Bahçe. Maçın notlarına bir bakalım; İlk yarım saat Kayserispor, Varela jokerini kullandı.

F.Bahçe sağ kanadı darmaduman oldu.

Aynı dakikalarda Lens'e top atmaktan başka planı yoktu Fenerbahçe'nin.

Hollandalı da pek gününde olmayınca kısır kaldı konuk ekip.

Fenerbahçe, golü yedikten sonra pres yapmaya başladı. Kayseri, kendi sahasından çıkmakta zorlandı. Salih'in ısrarı eşitliği sağladı. Sonraki 5 dakikada oyun, Fener'e avantaj sağladı. Hızlı oyundaki bu avantaj, skora yansımadı.

2 sezon öncesinin gol kralı Fernandao, az top alıyor tamam ama bulduğu net fırsatlarda başarılı değil. Salih gayretli ama o da hayal edilen seviyenin altında.

Lens de iyi gününde değilse yaratıcılık düzeyi yerlerde sürünüyor. İkinci yarının başında rakip kıvama gelmişken sonuç alamadılar.

Varela, 2. yarıda etkinlikten düşmüştü.

Ama bir an ortaya çıktı ve ikinci Kayseri golünün hazırlayıcısı oldu. Fenerbahçe'de kademe dağıldı. Güray Vural bomboş kalıp golü yaptı.



Topal, Josef ve Alper

Van Persie, dedesini kaybetti. Üzgün olmasını normal karşılamak gerekir.

Ne var ki geçen sezonkinden tek farkı huysuzluk yapmıyor oluşu. Fernandao'dan çok daha yetenekli olduğu aşikar. Ancak ligin ilk yarısında heyecanlandıran görüntü yine gitmiş.

Her şey Topal, Josef ve Alper'in üzerinde. Topal artık golleri atan, pozisyona giren oyuncu durumunda. Bu işte bir terslik yok mu? Savunma organizasyonu bile bu maçta dağıldı.

F.Bahçe'nin nasıl bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Ama niye her şey yine son dakikaya kaldı? Mehmet Ekici konusunun uzaması neden olarak gösterilebilir. Ama onun ardından B planı yokmuş demek ki! Eylül'den bu yana arayışların başlaması gerekmiyor muydu? Yönetimin artık kendi yanlışlarını itiraf etme zamanı gelmedi mi?

Bu saatten sonra zaten artık transfer yapmaya gerek kalmadı. Kayserispor'a 2 maçta 5 puan kaybeden F.Bahçe bundan sonra şampiyonluk yarışını uzaktan seyredecek. Kupa ve UEFA Avrupa Ligi hedef olarak kalacak. Kümede kalma savaşı veren takımlara giden puanlar da unutulmayacak herhalde.