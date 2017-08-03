İyi kadro, güzel sonuç

Başakşehir, Club Brugge ile oynadığı ilk karşılaşmadaki futboluyla bu turu geçeceğini bize göstermişti. Bu galibiyet nedeniyle Başakşehir yönetimini, teknik heyeti ve scoutları tebrik ediyorum.

Başakşehir; Clichy, Caicara, Elia ve Adebayor gibi futbolcuları bünyesinde toplayarak iyi bir kadro kurdu.

İstanbul temsilcisinin kulübesi de çok sağlam. İlk atılan gole baktığımızda pozisyonu hazırlayan Clichy ve golü atan Adebayor kaliteli futbolcular.

Kaliteli futbolcunuz olduğunda zaten tur geliyor. Bunları tebrik ediyorum.

Başakşehir'in forvet hattını oluşturan Mossoro, Visca, Adebayor ve Elia çokt tehlikeli bir dörtlü. Savunmanın dengesini bir anda bozan bir dörtlü olarak gördük. Orta sahada Mahmut ve Emre'yi de iyi buldum.



?Elia, Cengiz'i aratmayacak

Emre dün sergilediği futbolla "Ben niye milli takıma alınmıyorum?" şeklinde kafalarda soru işareti bırakmıştır.

Emre şu formuyla kendisini milli takıma taşıyacak bir görüntü çizdi. Başakşehir'in savunması da çok sağlam. Epureanu ve Attamah çok güven verici oynadı.

Müthiş çıkışıyla Caicara rakip takımı bunalttı. Başakşehir rahat bir galibiyet aldı. Bundan sonraki maçlara bakmak lazım. Onlarla da başa baş oynayacağını düşünüyorum. Bir de Visca'dan bahsetmek istiyorum Visca geçen hafta pek beğenilmedi ama bana göre iyiydi. Elia da Cengiz'i aratmayacaktır.

Başakşehir ligde de iyi yerlere gidecektir.