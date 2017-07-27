Başakşehir’i kutluyorum

Başakşehir maça top kayıpları ile başlarken rakip ise çok iyi başladı. 5. dakikada yediğimiz şok bir gol var. 16. dakikada bu kez 2-0 mağlup duruma düştük. İlk 30 dakikadan sonra oyuna ortak olarak ağırlığımızı koyduk. Bu arada iki tane kaçırdığımız pozisyonumuz var.

İlk yarım saatte rakip takım baskılı bir görüntü verdi tamam ama bana göre onun dışında tehlikeli bir atağı yoktu. Başakşehir kaliteli bir takım.

İyi transferler yapmış.

İkinci yarıda Mossoro'nun ilk golü bizi rahatlattı. Elia'nın ve ardından yine Mossoro'nun golünden sonra oyuna hakim olan taraftık. Edin Visca'nın sağdan getirdiği topa son dokunuşu iyi yapsaydık daha iyi bir sonuç alınabilirdi. Oradan bir galibiyetle bile ayrılabilirdik.



Emre takımını iyi yönetti

Güvendiğimiz kalecimiz Volkan'ın duran toplardan iki gol yemesi beklediğimiz bir şey değildi. Ama futbol bu.

Transferler çok uyumluydu. Sonradan giren Gökhan ve Tolgay da çok faydalı olacaklarını kısa sürede gösterdiler.

Attamah stoper oynadı, kimseyi aratmadı. İki bek bana göre mükemmel oynadı. Başakşehir'in rahatlıkla turu geçeceğini düşünüyorum. İlerde Visca, Elia, Adebayor çok iyi. Emre de takımını çok iyi yönetti. Haftaya bana göre turu atlayacak bir takım görüntüsü çizdi.

Ligde de ağırlığını koyacaktır.