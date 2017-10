Varyete!

Duymadım bir daha söyleyin. "Dünya derbisi!" İnsanlığın yere serildiği, futbolun biçare haline paha biçilmediği o dünya derbisinden kalanlara baktım.

İki takımın ürettiği, eyyamcı hakemin de yataklık ettiği beraberlik varyetesine!

Düşündüm de, biraz olsun asalet çalamıyoruz maziden!

Her telden çalarken adaletsizliği!



Ne yazık ki her şeyi kendimize göre yontuyoruz artık.

Kazanmak adına hiçbir teori üretmeyen korkak teknik adamları es geçip, sadece hakemi darağacına yolluyoruz.

Evet, sabıkalı Cüneyt Çakır yine eyyamcılık yaptı.

Peki, iki takımın teknik direktörü ne yaptı? Futbolu güzelleştirmek ve kazanmak için cesaretin hangi renklerini kullandılar?



Maçtan önce Galatasaraylı yabancı futbolculara baktım, "Onlar yenidir, Fenerbahçe korkusundan muaftır" diye düşündüm ama klasik depresyon vaziyetinde ithal sütün cesareti de bu kadarmış!

Tudor'dan bulaşan korkunun takımı sarmasına mahsuben!

Aykut Kocaman son 15 dakikada 10 kişi oynayan bir takıma karşı yeni takıntısı Valbuenua'yı oyundan almakla aslında beraberliğe rıza göstermiş olmadı mı?

Gecenin futbol öznesi: Yeni ilaçları kullanmak istemeyenleri yeni hastalıklar bekler.

Kazanmaktan korkanları da yeni masallar bekler!



Adalet yetmedi insanlığımızı da kaybettik.

O yüzden zarafetin dışına taşan dekorlar alkışlarla karşılanıyor.

Yan hakemin başına yabancı madde atılıyor hakem yere düşüyor.

İşin utanç verici yanı, hakem yerde yatarken vahşet tiyatrosunun seyircilerinin gösterisini sürdürmesi.

Kendi içlerindeki vahşi adamları dışlamayanların yerde yatan hakemi yuhalaması.

Niye? Kendilerini de o sahneye dahil ettikleri için.

Maçın tatil edilmesi gerektiğini söyleyenler var.

Üç paralık derbimizi dünyanın her yanında naklen sergiledik!

Bizde kan çıkmazsa para yok!



Pozisyonlar tartışılıyor da, herkes sözde bir kavga veriyor.

Hiç vermeden neler alırım kavgası!

Nasılsa her takımın taraftarı tek taraflı görüşlere en büyük faizi veriyor.

Herkes işine geleni duymak istiyor, gerçekleri değil.

Burnu uzayan kuklalara masallarda Pinokyo derlerdi, şimdi "büyük yorumcu" deniyor.

Futbolumuz ve televizyonlarımız onlara gözü gibi baksın ama dikkat etsinler, onların dillerindeki dinamit stokları bitmedi daha!

Böyle adamlar el üstünde tutuldukça, her çocuk tehlike altındadır.



Özet olarak, koca bir derbide futbol adına konuşulacak hiçbir şey yoktu.

İki korkak teknik adam, eyyamcılık yapmaktan yere serilen arkadaşına bile sahip çıkamayan bir hakem.

Ve yüreklerde üretilen beraberlik varyetesi!

En anlamlı fotoğraf gecenin sonunda iki takım futbolcularının adam gibi vedalaşmasıydı.

Olması gerekenler kırk yılda bir olduğu için, amorti kazanmış biletlere büyük ikramiye muamelesi yapıyoruz.

Keşke elimizden daha fazlası gelseydi!