Hakem neticeye müdahale etti!

Dün gece heyecan vardı, kale önünde spazm geçiren pozisyonlar vardı.

Ama sahada Ali Palabıyık adlı Beşiktaş'ı katleden bir hakem vardı.

Ve ne yazık ki maçın hakemiydi.

Fenerbahçe'ye penaltıları gözünü kırpmadan çalan Ali Palabıyık, Cenk Tosun'a yapılan net penaltıyı vermedi.

Beşiktaş'ın yasal golünü iptal etti.

Açıkça neticeye müdahale etti.



***



İlk dakikalarda birbirlerine benzeseler de, sonraki zaman diliminde iki ayrı taktik ve tasarım takımı çıktı ortaya.

Fenerbahçe çabuk ve istekliydi, Beşiktaş ürkek ve dağınık.

İki takımın da kanatlarında zafiyet vardı ve dengeyi orta alan kapışması bozdu.

Medel'in kale önünde Jannsen'e yaptığı hareket "ahmakçaydı" ve karşılığı da penaltı oldu.

Bu pozisyona dip not düştüm.

"Futbolun her zaman zekaya ihtiyacı vardır."



***



Yediği golden sonra Beşiktaş'ın rakip alana bindirme anlayışına soyunmasıyla, Fenerbahçe'nin dönen topları saldırı hamlesine dönüştürmesini izledik.

Ama futbol terbiyesinin olmadığı bir geceydi.

Mehmet Ekici'nin Talisca'ya yaptığı faulden sonra yüzündeki ifadeye baktım.

Zalim bir bakışın tüm izleri vardı.

Quaresma'nın Valbuena'ya attığı tekmenin karşılığı kırmızı karttı.

Sonrasında hak ettiğini gördü, onun da yüzünde aynı ifade.

Sonrasında eski takım arkadaşının ayağını kırmaya yönelen İsmail Köybaşı'na baktım.

Üçüne de not düştüm.

"Futbolun sadece zalimliğe değil, insanlığa da ihtiyacı var!"



***



İkinci yarıda Beşiktaş'ın rakip alandaki baskısının sebebi, Fenerbahçe'nin savunma kurgusunun değişmesiyle, Beşiktaş'ın yenilgiye itiraz etme duygusuydu.

Gol attılar verilmedi, penaltı verilmedi.

Anlayacağız bir hakem geceseydi.



***



Fenerbahçe'de Isla'yı beğendim.

Pepe'yi sadece ikinci yarıda Jannsen'in önünü keserken gördüm.

Valbuena'ya, "rakibi sendeleten oyuncu" notunu düştüm.

Oğuzhan ve Talisca için kayıp ilanı verdim.

Ozan'ın kaçırdığı pozisyonu "karikatür sergisine gönderdim.



***



Dünkü maçın heyecanına tam puan veririm.

Adaletsiz hakeme, işi gelince susanlara, futbolun edepsizliğine sığınanlara içi çamur dolu bir kova veririm.

Yüzlerini yıkasınlar! Çok bile!