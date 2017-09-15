Dondurma!

Beşiktaş Avrupa maçlarına bir hayat felsefesi getirdi.

Portekiz'e Napoli maçının harika bir kopyasını getirdi.

Ve geçen sezon Dinamo Kiev maçını rakibe değil şerefsiz bir hakeme kaybetmenin belgesini getirdi.

"Beni erkekçe masallarda yenemezsiniz!" notuyla birlikte!

O yüzden böyle bir galibiyeti alkışsız da bırakmayalım, çiçeksiz de.

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Rakip sahada galibiyet terbiyesi olan bir takım yaratmak kolay iş değildir.Ve böyle bir takım başkalarına pahalıya patlar.Ama Türk futbolunun en özel teknik adamlarından Şenol Güneş'in rakibin aklını alan yanıyla, kendi futbolcularının gönlünü alan tavrı arasındaki bağlantının eseridir bunlar.Şenol Güneş'ten önce sıradan bir santrfor görüntüsündeki Cenk Tosun'un şimdi sihirli bir golcüye dönüşmesi Şenol Güneş'in doktorluğunun eseridir.Futbolun haylaz zemininde nicelerini star yaptığı gibi.Şenol Güneş gibilerinin başarısının sırrının matematiksel bir karşılığı da vardır.Dökümler ortada!Şenol Güneş'li sezonlar Beşiktaş tarihinin altın yılları olarak anılacaktır.Şampiyonluk kadar değerli olan gerçeklere attığı imzalar için.Teknik adamlığın da bir kültür biçimi olduğunu gösterdiği için.Diğer tarafta Aykut Kocaman'a bakıyorum.Sezonun başından beri bir yandan garantili şampiyonluk mesajları veriyor.Bir yandan dört yıldızlı kravat siparişleri.Derbi sayılacak iki maçtan, üstelik kendi sahasında sadece 1 puan çıkaran bir teknik adamın kendine güvenmesine saygılarımızı sunalım.Ama sızlanmasından gına geldiğini de hatırlatalım.Demek ki kaybedecek kadar puan zengini takımlar kazanmak için oynamayı erteler.Aykut Kocaman şimdi dönüm noktası olarak 9'uncu haftadan bahsediyor da Usta terziler eskileri onarmakla yeni bir takım elbise dikmek arasında bu kadar uzun zaman harcamazlar.Ve gelelim cehennem masalına!Cümleleri karanfille tutuşturmanın mevsimi çoktan bitti de, böyle popülist yaklaşımların samimiyetsizlik devri başladı.Fenerbahçe yönetiminden medyada çıkan Aykut Kocaman konulu haberler için açıklama."Cehennem donana kadar Aykut Kocaman!" Aslında kendilerinin aynı gerçeğe kayıtlı olduklarını söylemek istiyorlar.Fenerbahçe'nin ömrünü harcamaya kayıtlı oldukları gibi!Bu kulüpte Aziz Yıldırım'ı kurtarmak, Aykut Kocaman'ı gözünü kırpmadan harcamakla kardeştir.O yüzden bu açıklamanın öznesi; endişeye mahal var!Gerisini siz çözün!Yine de böyle yaratıcı bir cümleye karşı ek gelir elde etmek adına, Fenerbahçeli yöneticilere "cehennemde çay ocağı" açmalarını öneriyorum.Donmuş bir cehennemde paraya para demezler!Demlik olarak Van Persie'yi kullanabilirler!Poşete bile gerek yok!Üç yıldır demlenen bir adamı cehennemde bile bulamazlar çünkü!

Yine de biz böyle yöneticilere karşı çocukların tarafında duralım.

Ve cehennem ateşine cennetin musluğunu açalım.

Dondurmam kaymak!