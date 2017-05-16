Masal ve gerçek

Yıldız masalını bu sezon da erteleyen bir Fenerbahçe gerçeği duruyor önümüzde.

Dünyayı sadece kendinden ibaret zanneden bir başkanın ödettiği bedeldir bu!

Gelecek programda Aykut Kocaman!

Gelenin yediği sözlerle ne kadar ezildiğinin farkında olmaması kadar, çağıranın söylediği sözleri inkar ettiğini de hesaba katmak gerekir ama ne fayda!

Aykut Kocaman Fenerbahçe'de ne yaptı?

Aziz Yıldırım'ın her istediğini.

Alex kıyımının fitilini birlikte ateşlediler.

Aziz Yıldırım yaratıcı bir teknik adam istemez zaten.

Ne ister? Emretme güdüsüne kayıtsız şartsız teslim olacak birini.

Buyursun. Gözünü teknik adam doyursun!

Kendisini eleştiren taraftarının üzerine kabadayıları salan birinin maceraları asla bitmeyecektir.

Yıldız masalları sürerken!



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Futbolun yeni efsanesi Ozan Tufan!

Bir futbolcunun meslek ahlakı, bu denli komik olmayı reddeder!

Gördük ki, Ozan Tufan rakibin karşısında dönene kadar göbeği çatlıyor!

Sahanın ortasında "sandviçim nerede" diye bas bas bağırıyor sanki.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın kalitesini görebilmek için gelecek sezonu bekleyenler, bu adamı milli takımda gözbebeği yaptılar.

Zengin ihtiras yoksul adalete mahsuben!



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Sadece bozgun değil, Fenerbahçe bu sezon ahlak erozyonu da yaşadı.

Çirkinlikleri bağrına bassanız da onları görünmez kılamazsınız.

Van Persie koca sezon tembellikte istikrar harikasıydı, elini kuşağında gezdirdi diye omuzlarda taşındı.

Formasını yere attıktan sonra değerini ikiye katlayan Emenike, ırkçı apoletiyle paha biçilmez oldu.

Eliyle attığı golün ardından çocuğunun üzerine yemin edecek kadar küçülen Mehmet Topal, yeni mertebeye ulaştı.

Ve daha neler neler!

Böyle meselelere teşrif etmeyen Aziz Yıldırım'a gerçeklerin selamı var!

Bir tokat de kendine atsın!



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Bütçe şampiyonu Fenerbahçe şimdilik kupa hayalinde.

Şampiyonlar Ligi'nin rezervasyon kartı Abdullah Avcı'nın elinde.

Anasının ak sütü gibi helal.

Başakşehir arkasına bir şehri alan takım değil.

Başakşehir trilyonlar harcanarak yaratılmış bir takım da değil.

Adına büyük denen bütün takımları yenmiş, bunun rastlantı olmadığını cümle aleme göstermiştir.

Bunun adı doğru yatırımdır.

Bunun adı teknik adamlık başarısıdır.

Kurnazlığın hüküm sürdüğü futbolda, sihirbazlığın işçilikle kardeş olduğunu gösteren adamdır Abdullah Avcı.

Sihir emektir bilimsel gelişimdir ve bedel ödemeyi göze almaktır.

Futbolda bu saygınlığı elde edebilmek herkese nasip olmaz, adamlık hüneri ister.

Abdullah Avcı hem medyadaki engizisyon mahkemesinden, hem kendisine milli takımda kumpas kuran soysuzların saldırısından sağ çıkmış özel adamdır.

Alnında parıltılı bir nişan!

Ve elindeki Şampiyonlar Ligi kartıyla!

Görülüyor ki emeğin ve bilginin karşısında hiçbir güç duramıyor.

Hele despotizmle üretilen imitasyon efsaneler!