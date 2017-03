İnanmak!

Bir zamanlar maçları izlerken içi içine sığmayan Fenerbahçe taraftarı tribünlere de sığmazdı. Boş tribün sezonunda sayı gittikçe azalıyor.

Buna karşılık Trabzonspor sezon başında çok kötü günler geçirdi.

Ama tribün desteği de vardı, yönetim ve teknik adama inanç da.

Sonuç ortada!

İkinci yarının en özel takımı Trabzonspor. "Bu stada mağlubiyet giremez" notuyla birlikte.

Buna karşılık Fenerbahçe taraftarı ne takıma inanıyor, ne de başkana güveniyor.

O yüzden Fenerbahçe tribünlerinin boşalması özellikle Aziz Yıldırım'a ve yöneticilere sitemlerin özetidir.

Ormanların kendine kıyacak baltalara direnmesi!



***



Aziz Yıldırım her zamanki klasik masalını yaşıyor.

Teknik adamı yolla.

Kendi koltuğunu cilala!

Yıllardır aynı filmi izlemekten Fenerbahçe taraftarı bile bıktı.

Şimdi her şeyin sorumlusu sadece Advocaat.

Kendi ellerinle göreve getirdiğin adamı suçlamakla iş bitmez.

O teknik adamın suç ortağı da yöneticilerdir.

Ama yine de, Fenerbahçe'nin ömrüne çivilenen Aziz Yıldırım'dan istifa etmesini istemeyin.

Suç üzerinize kalır.

Aziz Yıldırım gönderdiği teknik adamlarından arkasından, "bir daha bu kulübün kapısından içeri giremez" diye konuşur da.

Sözünün arkasında durma sanatının işlerliğini kaybettiği bir düzende.

Çark etmek baki kalır!



***



Bu meseleden çıkan sonuç; teknik adam ve yöneticilerin taraftarla bütünlüğü bozulduğu zaman o sezon elden gitmiştir.

Trabzonspor'daki inanmışlığının bedeli de, Ersun Yanal, başkan ve yöneticilerin taraftara armağanıdır.



***



Ligin tepesinde garip şeyler oluyor.

Hâlâ mezarlıklara hayat vermeye çalışan hakem gerçeği ayakta.

Özgür Yankaya, Başakşehir'in net penaltısını vermedi.

Niye? Başakşehir'in alttaki büyüklerle arası açılmasın diye.

Ben hakemlerin hata yaptığına inanmıyorum.

Onlar özel teşebbüs temsilcileri!



***



Antalya maçında sahadan atılan Aboubakar'ın Beşiktaş için Truva atı olduğunu söylemek da mümkün.

Hakem Mete Kalkavan'ın verdiği kararın yanlışlığını öne çıkarmak da.

Üstelik geçmişte aynı kararı başka biçimde sonuçlandırdığı gerçeği duruyorken!

Antalya adına verilmeyen bir penaltı da tartışılıyor. Tartışılmayan tek gerçek, Mete Kalkavan'ın güvenilmez hakemler listesindeki yerini sağlamlaştırdığı, eyyamcılıktan payını aldığıdır!

Adaleti reddedenlerin bizlerin cümlelerinden aldığı paya mahsuben!

O yüzden onlara öğretilmesi gereken tek şey var.

"Emek çalma, yürekli düdük çal!"



***



Haftanın en ilgi çekici adamı Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı.

Sahada heykel gibi, gerçek bir star.

Ayaklarında gol haritası var.

Attığı gole baktım da, bir ok ulaşılmaz denilen yere saplandı sanki.

Bu ülke yabancı cennetine çevrilmeseydi, kaç Yusuf Yazıcı daha çıkardı kim bilir.

O yüzden bu topraklarda yabancı sayısının sınırlandırılması ve ahlaksız yatırımların önünün kesilmesi gerekiyor.

Hurda yabancılarla beslenen sistemin kralları izin verirse tabii!