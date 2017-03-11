Şenol Güneş’i okuyabilmek!

Futbolun içindeki en görkemli isimlerden biridir Şenol Güneş.

Türk futbol tarihindeki en değerli mührün de belgesi.

Apoletlerin ucuz biçimde dağıtıldığı bir ülkede, imparatorluktan, krallıktan "muaf" tutuldu.

Ama hep dik durdu, buğday tarlasındaki başaklar gibi.

Şimdi baktım da, Şenol Güneş'in saha içindeki giysileri üzerinden analiz yapılıyor. Bir zamanlar saçının modeli beğenilmediği için onu milli takıma yakıştırmayanlar, şimdi ne giyse yakıştırıyorlar.

Şenol Güneş'in yerine kabadayıları futbolun ağası yapanlar, şimdi Şenol Güneş'i neredeyse moda ikonu yapacaklar.



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Pantolonuna bakıyorlar Şenol Güneş'in. Önce kitap okumaktan yorulmuş gözlerine baksınlar.

Gemici feneri gözlerine.

O gözler neden çabuk alev alıyor?

Neden işaret fişeği?

İçindeki çocuk hala 'İki Sene Mektep Tatili'ni okurken... Hayatında kitap okumayan futbol zorbalarının, insanlığın ve zarafetin canına nasıl okuduğuna da bir göz atsınlar.



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Gömleğine bakıyorlar Şenol Güneş'in.

Rüzgarda püfür püfür esiyor.

Ne yani, birileri oturdukları yerde trilyonlar kazanırken, Şenol Güneş milli takımdan "Rüzgar gibi geçti" öyle mi?

Gömleğine bakacaklarına Şenol Güneş'in bağrından gelen seslere baksınlar.

Onun koltukaltında kabadayı kadrosu yok. Onun koltukaltında prim hesabı da yok. Futbolun ve asaletin kapılarını açmak var.



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Ceketine bakıyorlar Şenol Güneş'in.

Gazeteci beylerin giydiği sponsor ceketlerinden değil, el emeği göz nuru.

O ceketin astarında içten pazarlıklı haller yoktur.

Markası; iyilik, güzellik ve doğruluktur.

Ceketine değil, Şenol Güneş'in düşünen yanına baksınlar.

Bitirimliğin façasına uygun olmayan derinliğine. Adam duruşuna.

Şenol Güneş'e gözleri gibi baksınlar ki.

Ondaki değeri görebilsinler.



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Şenol Güneş, adamlığın simgesidir.

O yüzden yüreğine baksınlar.

Her insanın kendine göre hataları vardır. Gözleri alev alsa da, kaybedilen milli maçlarda futbolcularına rakip takımın üzerine 'saldır' emri vermedi.

Ama yürüdüğü yolda karşısına çıkan herkese selam verdi.

Dostlarına el verdi gönül verdi.

Ömrünü salt para kazanmak adına harcamadı.

Sorunlu futbolcuların doktoru oldu, babası oldu. Her birini sevgiyle iyileştiren öğretmeni oldu.

Başkalarının elinde tarumar olanlar, Şenol Güneş'in elinde kral oldu, adam oldu.



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Şenol Güneş garip yapılanmalara alet olmadı. Kendisinden korkan bir medya sistemine de yataklık etmedi.

O yüzden onun adamlığının sonuçlarla ilgisi yoktur.

Hayat derinliğiyle, insani bakışıyla, okuduğu kitaplarla vardır.

"Denizler altında yirmibin fersah." Onun zaten var olan kıymetini anlatabilmek için cümle arıyorsam.

Benim için "Dünyanın ucundaki fener" neyse Şenol Güneş odur.

Şenol Güneş giydikleriyle temsil etmiyor kendi değerini.

Onun insanlıktaki ve futboldaki yerini bilmeyenlerin öğrenmesi gereken de budur.