Şahane öldüler!

Fenerbahçe'deki içler acısı film her hafta yeni çaresizliklerle süsleniyor.

Taraftar sesleniyor. "Sizler bu takıma ait değilsiniz!" Duyan kim? Hâlâ koltuğundan başka bir şey düşünmeyen Başkan mı?

Uykularını alamayıp sahada uyuyan futbolcu sürüsü mü?

Fenerbahçe'yle oynamaktan, futbol oynatmayı düşünmeyen Advocaat mı?



***



İşin öznesi; ihanet nedeniyle Fenerbahçe'de bu sezon kapandı.

Futbolcu beyler şahane öldüler!

Sorumsuzluklara suskun kalmanın girdabında gemi battı.

Gemiyi batıran mürettebat listesinde adı olmayan tek kişi var; Lens.

Bir emekçi klasiği, takımda saygınlık yaratan tek özel adam.

Birçokları için zerre kadar 'saygınlık' cümlesi kullanmam!



***



5 milyon euroluk starlar gemiyi önce terk etmişti de, şimdi gülerek izliyor bu sahneyi. Nasılsa bir kupa maçında elini kasıklarına soktuğu için görevini yapmış farz edildi.

Ve hâlâ böyle bir adamın iskeletine et taşıyorlar.

O yüzden sen bölme uykunu, devam et koçum!

Sendeki istismara müteşekkir olanlara teşekkür et. Arkanda böyle yöneticiler oldukça Fenerbahçe'de senin gibilerin nesli tükenmez!



***



"Kazandığında sevmiyorum seni, kaybettiğinde sevdiğim kadar" sloganının çıktığı köşe burasıdır.

O cümledeki sevgi ifadesi, kaybederken şahsiyetli mücadele verenler içindi.

Kendilerini ele verenler için değil.

Fenerbahçe tarihi böyle ruhsuzları bir arada görmedi.

Ama formasını atan Emenike'nin geri dönüşünde tribünlerde çılgınca alkışlandığını gördüm.



***



Aziz Yıldırım'ın bu takım için yaptıklarının hakkını sevmeyenleri bile verdi. Ama kendisi bir kez olsun yanlışlarının hesabını vermedi.

Takım bu haldeyken bile onun için gerçekler her zaman suçludur.

Son sözümüz; herkes sizin veda mektubunuzu bekliyor Sayın Başkan!

Zarflar çoktan basıldı.



***



Gelelim futbol terörüne!

Bursaspor taraftarı futbolcu otobüsüne saldırdı.

Aylardır maaş alamayan ve evine ekmek götüremeyen Bucasporlu futbolculara havaalanında silah çekildi.

Sahaya inip rakip futbolcunun boğazını sıkan Bursa taraftarını, polisin elinden almayı yöneticilik zannedenler. Futbolcuları otobüsün içinde dövülmesinin utancını da apolet yapsınlar.

Futbolcularına saldıran taraftarlar yöneticilerini temsil etmiştir.

Bunun başka bir açıklaması yok!

Bucalı futbolcuların ekmeklerine göz koymayı başkanlık zannedenler de, önlerindeki pastayı dilimlesinler!

Hesap soranı olmayan bir ülkede bundan keyifli ne olabilir ki!



***



Futbol Federasyonu saldırıyı kınıyor.

Yıllarca şiddetin temsilciliğini yapan, ağzından küfür eksik olmayanlara kurban olanlar bu kınamayla sportmenliğe arka mı çıkıyor?

Futbolcuların transfer alacaklarını ödemeyen başkanların her türlü oyunlarına sesini çıkarmayanlar neden bahsediyorlar?

Elini kasıklarına sokan adama 2 maç ceza verenler neyi kınıyorlar?

Bizler de onları kınıyoruz.

Çocuklarımıza futboldan sakınılan bir ortam yarattıkları için!

Kabadayılara koltuklarında oturma izni verdikleri için!