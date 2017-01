Melekler

Fenerbahçeli taraftarlarla görüşüyorum da, kimileri "yapılan haksızlıkları izliyor musun Hakkı Abi?" diye isyan ediyor.

Kimileri de, "Ne olacak bu takımın hali?" diyor.

Bazı hakemlerin maçlara adam gibi başlayıp, insanlıktan çıkmış biçimde tamamladığını bilenlerdenim.

Bazı hakemlerin gözünde, Fenerbahçe'nin "ötekileştiğini" de görenlerdenim.

Aziz Yıldırım'ın fevri çıkışlarının klasik olduğunu inkar edemem.

Fenerbahçe'nin kaybettiklerini sadece hakemlerde değil, yönetim yanlışlarında araması gerektiğini de kimse inkar etmesin.

Pahalı yabancı transferlerin önü kapatılmadıkça, gençlerin önü açılmadıkça ve herkes kendi yanlışlarının farkına varmadıkça.

İsyanın modası geçmez!

Fenerbahçe tribünlerinin neden boş kaldığını anlamak için de, sadece hakem resimlerinin asıldığı suçlu duvarları yetmez, aynaya bakmak da gerekiyor.



***



Futbolun bütün hücreleri yağmalanırken, Şenol Güneş bir öneride bulundu.

"Futbolun güzelliği için herkes iyi niyetliyse, ortaya gelip konuşalım.

Medyası, oyuncuları, antrenörleri, hakemi de işin içerisinde. Ancak herkes başkalarını değiştirmesin, önce kendini değiştirsin." Keşke böyle bir düşüncenin bu topraklarda egemen olduğu bir gün bile yaşayabilsek. Keşke, herkesin eteğindekileri döktüğü bir hesaplaşma seansına şahitlik edebilsek.

Ama adaleti başkalarına yapılan haksızlığın ganimeti belleyenler düzeninde, imparator ve kral mizansenlerinde gerçek emekçiler harcanıyor da, kimsenin sesi çıkmıyorsa. Şenol Güneş'in düşüncesi bir "ütopya" olarak kalacaktır.

Çünkü bu sirk bizim sirkimiz.

Hakemiyle, futbolcusu ve medyasıyla.

Yine de zarif çağrısı için Şenol Güneş'e teşekkürler.



***



Nasıl bir dünyanın içindeyiz ki, hala milli takımdaki futbolcuların primlerini tartışıyoruz.

Bu ülkede uzay şartlarında yaşayan, hiçbir mesleğin elde edemeyeceği kazancın sahibi olanların, milli forma altında ekstra bir gelirin derdine düşmesinin utancı kimlere aitse, her birinin rozeti olsun.

Ama bizlere vatan millet edebiyatı yapmasınlar.

Göz boyama kurslarına katılmayı çocukken bıraktık çünkü.



***



Bütün bunlara rağmen, insanlık için çalışan ve eşlerini insancıl düşlerine ortak eden kadınlarımız var.

Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal gibi... Selda Topal'ın down sendromlu çocuklar için neler yaptığı biliniyor.

Şimdi 50'nci kuruluş yılını kutlayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim bursu kampanyası başlattı ve 100 tıp öğrencisine burs oluşturulmasına büyük katkı sağladı.

Van Persie'nin eşi Bouchra, Simon Kjaer'in eşi Eline, Volkan Demirel'in eşi Zeynep, Ertuğrul Taşkıran'ın eşi Gözde, Cenk Tosun'un eşi Ece kendisini bu yolda yalnız bırakmadı.

Dortmund'da oynayan Nuri Şahin'in eşi Tuğba da plaket gecesi 10 öğrencinin burs bedelini karşıladı.

O insanlar biliyor ki, futbolun dışında da bir takım oyunu var.

İnsanlık adına. Melekler aşkına!



***



Adı futbol soyadı her türlü hinlik!

O yüzden bizler kanadı kırık da olsa meleklerden yanayız.

Ahtapot kollu şeytanlardan değil.