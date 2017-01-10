Sevda transferi

Devre arasında transfer yanlışlarını yamayanlar, aslında sezon başındaki yanlış transferlerini doğrulamış sayılıyorlar.

O yüzden bir transferde futbolcunun etiketine değil, yüreğine bakmak gerekir.

"Aynı arabayı çeken atlar aynı kalitede olamaz ama aynı sorumluluğu paylaşmak zorundadır" gerçeğine mahsuben.



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Bazen ışıklı panolardaki isimleri kavgaya soyundurmanın manevi gücü bir ödeştirme biçimidir.

Usta teknik adamlar starlık gösterisi yapanların karşısında "muhalif" olmak yerine, o futbolcuyu ayaklandıracak sevda yolculuğunu seçer. Advocaat'ın Van Persie'ye gösterdiği tavır gibi.

"Sen bu takımın en özel adamısın!" Bazen insanlara duymasını istediği sözleri söylemek gerekiyor Çünkü sevginin doğasına karşı gelinmez!

Ama iki sezondur sorumsuzluk sendromuna sadakat gösteren birinin varlığını da inkar etmeyelim.

Van Persie ligin ikinci yarısında başkaldırının bir görev olduğunun bilincine varır diye düşünüyorum.

Afrika Kupası maçları nedeniyle, ligin ilk 3 haftasında Sow'un olmayacağı da düşünülürse.

Kendisine gösterilen bunca sevgi ve saygıya mahsuben, Van Persie'den iade-i itibar beklemek herkesin hakkı.



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Gelelim Fernandao'ya.

Ligin ilk yarısında fazla kiloları bedeninden atmakta zorlanan ve kulübeden çıkamayan Fernandao, ligin ikinci yarısı için Fenerbahçe adına "powerman!" Olması gerektiği gibi yani.

Çünkü rakip ceza alanı içinde fiziksel olarak yaptırım gücü en yüksek oyuncu Fernandao.

Ondaki hırsı çoğaltan gerçeklerin önü açık olmalı.

Kulübedeki rehavet Fernandao gibi birinin kendi tasarrufu olamaz.

Çünkü Fenerbahçe'de forma giyen her futbolcunun ilkesidir savaşmak.

O yüzden ligin ikinci yarısı için önemli bir transfer gibi duruyor Fernandao. Yanlışlardan kendi rızasıyla dönmüş asker edasıyla!



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Ligin ikinci yarısı her zaman daha zorludur.

Hele liderlik menziline girince, mücadele ikiye katlar.

O yüzden Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici konusundaki ısrarında yanlış bir şey yok.

Fenerbahçe'de orta alanda yeterince ihtimal üretebilecek birine ihtiyacı var.

Hani bazı transferler vardır da, bulanık görünür, Mehmet Ekici gerçekleşirse, "net" bir transfer olur.

Onun ayaklarındaki mücevherin henüz gerçek değerini bulmadığını düşünüyorum.



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Bu ülkede değerinin çok üzerinde işlem gören bir hakemlik müessesi varken ayrıntılara da iyi bakmak gerekiyor.

MHK Üyesi Murat Ilgaz'ın Eskişehirspor'un 6-0 galibiyetiyle biten Mersin maçı hakemi Süleyman Abay'ı sorguladığı hakem seminerine takıldım.

Verilen penaltının yanlışını özne yapan ve ortalığı ayağa kaldıran MHK üyesinin sözüne bakın. "MHK penaltı değil diyorsa değildir!" Süper Lig'in ilk yarısında hakem cinayetleri işlendi.

MHK hangi hakem hatasına mühür bastı da biz görmedik!

Alt ligdeki penaltı için yaygara koparanların, asıl amaçlarının üst kattaki haksızlıkların üzerini örtmek olduğunu biliyoruz.

O yüzden ligin ikinci yarısında yeni filmler bekliyoruz!

Cüneyt Çakır'ın başoyuncu olacağı!