Korkunun ecele faydası yok!

Derbi geldi, çattı. Herkesin ağzında 8 puanlık fark var.

"11'e çıkarsa Fenerbahçe lige havlu atar" söylemleri de var. Oynanmadan maçı Galatasaray'ın hanesine yazdılar. Bu bir...

İkinci sohbet klasik; "Fenerbahçe'yi yarışın dışına itmezler. Bu yüzden hakem konusunda endişeliyiz"...

Bu iki...

Geçmişte de çokça duyduğumuz, "korkunun ecele faydası yok" çığırışlarıdır bunlar. Sanmayın sadece G.Saray cephesinde söyleniyor. Öteki takımların taraftarlarınca da söylenmişliği çoktur.

Paçayı kurtarma bestesi Hep aynı yerde duruyoruz. Maç gününe kadar medya üstünde başka bir karşılaşma oynanır. Takımına, oyuncusuna güvenemeyen, hakemi-rakibi baskı altına alarak kendine bir avantaj çıkarmaya çalışıyor. 90 dakika bittiğinde de ikinci şarkı başlar. Bu da paçayı kurtarma bestesidir.

Şimdi doğrulara gelelim... Bu haftadan sonra takımlar 25 maç daha yapacaklar. Yani; yenen sadece avantaj sağlar, kaybedenin hızı kesilir. Hiçbir şey bitmez, hatta yeniden bile başlayabilir.

G.Saray fikstür avantajını çok iyi değerlendirdi, zor maçlar öncesinde kredi sağladı. Sonrasında ne olacağını göreceğiz birlikte.

F.Bahçe zor maçlarını tamamlayacak.

Kayıpları oldu ama önünde telafi periyodu var. Sonuç üstünden baskı altına girdiği anda, oyuna gelir. Fenerbahçe taraftarının kırılgan hevesini devreye sokmak için ortam hazırlanıyor.

İyi ile daha iyi oynuyor "İzin vermezler" görüşüne, "8 puan farkı nasıl yaptılar?" diye sorun. Düzen aynı, hakemler aynı.

Birileri bir şey yapmak istese, buna da izin vermezler beyim. Bırak bu eski şarkıyı, oyuncunu iyi çalıştır.

Her şey bir tarafa, geçen sezon iki takım da hiç iddiaları olmadığı bir sezonda, yine en büyük, en heyecanlı maçı oynadılar.

Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyorsa, sonuçta ne olacağına bakılmaz; Türk sporunun iki lokomotifi müthiş gösterilerini yaparlar, Türkiye'de zamanı 90 dakika için durdururlar.

Son maç için yorum yaparken kötü (Fenerbahçe) ile daha kötünün (Galatasaray) maçı demiştim.

Bu hafta ise iyi (Fenerbahçe) ile daha iyi (Galatasaray) oynayacaklar.

Keyfini çıkartalım.

Yenilginin maliyeti

Sezonu erken açan, sürekli aynı on bir ile oynayan, kulübeden gelenlerin ile oynayanlar arasındaki kalite farkını büyüten Galatasaray'ın, kırılma haftasına çıktığını söyleyebiliriz.

Erken form tutan takımlar için, fizik olarak düşüşe geçme veya kas ağrılarının artmaya başladığı haftalara Fenerbahçe derbisinin denk gelmesi ilginç oldu. Sekiz puanlık farkı on bire çıkarmanın peşindeler. Ama tersi olması, sert bir kırılmayı da beraberinde getirir.

Puan farkının Fenerbahçe ile 5'e inmesi, yukardaki takımlarla oynanacak diğer maçlar, kış şartlarıyla birlikte ağırlaşacak zeminlerle sorunları daha da büyüyecek.

Fenerbahçe oturan kadrosuyla yenilgi halinde bile, zirveye yürüyecek zemine geçiyor, yokuş bitiyor. Ama Galatasaray yenilmesi halinde, önündeki dağları aşacak nefesi bulamayabilir.