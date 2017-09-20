Bakmak&görmek

Geçen hafta Fenerbahçe'den umutlu olduğumu yazdım.

Argümanım; takımın gelişmesiydi.

Sistemden değil, performans sorunları nedeniyle, tabelada sıkıntılar olduğunu belirttim.

Bakmak yeterli değil, görmeye çalışmak önemlisi. Alanya'da ideal santrforu ile ilk kez oynayabildi takım. Janssen maça çok asıldı ama yine de yüzde 60-70 ile oynuyordu.

Valbuena çok sorumluluk aldı ve belli ki taktik tabloda yazıldığı gibi sağ kanadı kullanarak etkinliğini arttırdı.

Topal sorun mu yaptı?

Mehmet Topal kulübede de yoktu.

Eğer sakatlık yoksa bu iyiye işaret değil. İlk onbir oynamamasını sorun yaptıysa, antrenman performansına da bunu yansıttıysa Mehmet Topal, Aykut Kocaman'ın fikrini bir daha zor değiştirir. Josef de Souza da ceza alanında yaşanacak birçok pozisyonunun önüne geçti.

Dikkat ettiniz mi, ligin beşinci haftası, takımın dokuzuncu resmi maçı ama biz hala bir hazırlık karşılaşmasından söz eder gibi yorum yapabiliyoruz.

KOCAMAN'IN ALT YAZISI

Fenerbahçe'yi tartışırken, mayısta biteceğine söz verilen transferin, lig başladıktan bir ay sonra ancak tamamlanabilmesi ön plandaydı. Kulübü yönetenler verdikleri sözün, söylediklerinin arkasında duramadılar.

Diğer takımlara, özellikle de Galatasaray'a bakan Fenerbahçe taraftarının öfkesi bir anda bu beceriksizliği yapanlara yoğunlaştı. Sonra; bir anda, bir gazetede bir haber; "Alanya ve Beşiktaş maçları, Aykut Kocaman için son şans" Hoooop, bir anda sonuçların sorumlusu Aykut hoca oluverdi. Diğerlerinin üstündeki ilgi yok oldu.

'İstemiyorsanız kovun'

Yıllarca muhabirlik yaptım.

Şu andaki muhabir arkadaşlarımıza da sorun; "Fenerbahçe iki maçı da kaybetse, Aykut Kocaman gider mi, gönderilebilir mi" diye. Durumu, ortamı ve şartları çok iyi biliyorsanız, bunun mümkün olmadığını bilirsiniz.

Eğer böyle bir fısıltı kulağınıza çalınırsa da, önemsemez, kalem bile oynatmazsınız.

Aykut Kocaman'ın maç sonunda, "Ben bırakmayacağım, gerisi yönetimin kararıdır" açıklamasını yapması da, bu haberleri bilinçli sızdırıp, "cehennem donana kadar" açıklamasını kendi üslubuyla yorumlamasıdır.

Alt yazısında şu vardır; "Ben doğrularımı yapacağım.

Bazı telkinler var, bunlar umurumda değil. İstemiyorsanız, kovarsınız..."