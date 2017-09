İlklerin gecesi

Bu maçın özelinde iyi oynaması gerekmiyordu Fenerbahçe'nin; kazanması yeterliydi.

İlk dakikadan itibaren de bunu hissettirdiler!

Hatırladılar!

Eğer takım olma sürecini henüz geçememişseniz, performanslara ihtiyacınız olur. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin başrolünde Valbuena oynadı.

Tecrübeli oyuncunun transfer edilme nedeninin altında "vazgeçmeyen karakteri" yatıyordu ve Fransız oyuncu, takımın tüm bocalama anlarında "Ben buradayım" dedi.

Onun yanına katılacak birkaç oyuncu daha gerekiyor elbette. İlk on birdeki ile maçında Janssen'in her şeyi ile kendini maça vermesi de, "perçinli" galibiyeti getirdi. Josef 'in de dün orta sahayı tek başına kapattığını, ilk yarıda stoperlerin arasına girerek iki önemli pozisyonuna engellediğini söylemeliyiz.

Kazanması yeterliydi

Hazır santrforunu ilk defa oynatabildi Aykut Kocaman. Orijinal stoperi Neto'yu ikinci kez tahtaya yazabiliyordu.

Mehmet Ekici ilk resmi maçına çıktı. Ligin beşinci haftasında bu kadar çok "ilk" olunca, problemin de nerede olduğunu anlamakta güçlük çekmezsiniz. Eşiği geçmek için vazgeçmeyenlere birkaç ismin daha eklenmesi gerekiyor.

Giuliano ve Mehmet Ekici benim sonraki adaylarım. Maç eksiklerini tamamlayıp, taktiği ve takım arkadaşlarını tanıdıkça daha farklı oynamaya, daha çok sorumluluk almaya başlayacaklar.

Anlaşılamayan defansını yerleştirmesine rağmen, rakibe net pozisyonlar ve gol imkanı vermek.

Skorda iki farkı sağladıktan sonra topun kendisinde kalmasını sağlamak adına kısa paslara geçildi. Bu oyunu hücum aklına çevirememek, oyunun temposunu yükseltmeyi denememek de enteresan.

Fenerbahçe kadrosu ciddi şekilde özgüven travması geçiriyor ve Beşiktaş maçı öncesinde skoru yeterli bularak, haftayı galibiyetin keyfi ile geçirmeyi tercih ediyor. Çok haksız sayılmazlar. Ama coşkuyu oyunlarına katmadıkları sürece taraftarlarının da kalplerini kazanamazlar.

İlk dakikadan itibaren de bunu hissettirdiler ve istedikleri skora ulaştılar.

Ne olduklarını ve hangi hedefe koştuklarını hatırladılar hatırlattılar...



Öne geçince kazanıyor

Sarı-lacivertlilerin geleneği dün de sürdü. Fenerbahçe, ilk golü attığı son 29 maçta 24. kez kazanmayı başardı. Öne geçtiği karşılaşmaların 3'ünden beraberlikle ayrılan Kanarya, yalnızca 2 kez rakiplerine boyun eğdi.