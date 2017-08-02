Tazminat fermanı

Fatih Terim'in Futbol Federasyonu'ndan talep ettiği 3 milyon euro'luk tazminat herkesin dilinde. Geçen sene sözleşmesi basına sızdığında Fatih Terim hoca bir açıklama yaptı. 6 Ocak 2016'da Ukrayna milli maçı sonrasında dedi ki; "Ben hiçbir zaman tazminat almam. Sözleşmemde varsa da ben bilmiyorum. Böyle bir durum olursa da gereğini yaparım." Kayıtlarda yer alan bu beyana rağmen şimdi kağıtlarda yazılı olanın üzerinden hareket ediliyor. Olayı nasıl değerlendirirsiniz bilemem! Ancak şöyle bir realite de var; Eğer Futbol Ferderasyonu tazminatı ödemek istemez ve Alaçatı olayını sözleşmenin feshedilmesi için neden gösterir, "Kurumun yıpratılmasını" iddia ederse ilginç bir mahkeme süreci de yaşarız.



Kocaman'la 1 kişi fazla

Sturm Graz maçı bittiğinde Fenerbahçe'nin 117 km. koştuğu anlaşıldı.

Geçen sene Fenerbahçe'nin maçtaki koşu ortalaması 106 km. idi. Aradaki fark koca takımın bir sezon boyunca bir kişi eksik oynadığını gösterir. Hani o koşmaya takılan kafalara dank etsin!

Mücadele etmek bu kadar önemli.

Sezon başında bu mesafeyi yakalamak da müthiş bir şey. Aykut Kocaman ve ekibi doğru yükleme yapmışlar.

Ve oyuncuları tam zamanında form çizgisine yaklaştırmışlar. Haftalar geçtikçe bu daha da gelişecektir.

Bir başka dikkat çeken nokta da takımın önde oynama isteği. Baskı yapıyorlar, topu kapıp rakip ceza alanına gitmek için en kısa yolu seçiyorlar.

Çok mu iyi yaptılar? Hayır ama önemli olan bunu istemeleri ve uğraşmalarıydı.

Mükemmellik için zaman gerekir. Ve elbette bu organizasyona katkıda bulunacak bir santrafor lazım.