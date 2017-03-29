Kongre ne zaman?

CAS'ın Trabzonspor'un yaptığı karar düzeltme itirazını reddetmesi ile Yargıtay Başsavcısı'nın, Fenerbahçe Dosyası için beraat talep etmesinin aynı güne gelmesi güzel bir tesadüf oldu. 6 yıl önce başlayan dava ve tartışma, artık hukuki olarak sona erdi. Bundan sonra konuşulacaklar, sadece kendini tekrar veya dedikodu olarak hayatımızda yer alır.

3 Temmuz'un sonraki bölümü "kumpasçılarla" mağdurlar arasında geçecektir. Milyonlarca kişiye acı çektiren, komşuları birbirine küstüren, dostları düşman eden hesapların sahipleri ile bu zulmü çekenler, Silivri'de görüşecekler artık.



FETÖ'nün ipliği pazara

Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor için... "Kupa"nın hakları olduğuna inandılar, mücadelelerini yaptılar ve süreci bitirdiler. 6 yıldır sağlıklı düşünemeyen bir camia, artık önüne daha rahat bakacak. Enerjisini farklı kullanacak ve geçmişten kurtulacak, yeni hedeflere konsantre olacak.

Fenerbahçe için de aynı platform var. Bu kumpasla camia olarak mücadele ettiler, işin peşini bırakmadılar, FETÖ örgütünün ipliğini pazara çıkardılar.

Kulüp için süreç bitmişti, Yargıtay Başsavcısı'nın raporuyla kişiler için de sona erdi.

Aziz Yıldırım'a düşen artık yeni dönemi, yeni isimleri ve yeni hedefleri oluşturacak zemini hazırlamaktır. 6 yılın yorgunluğunu camianın üstünden atmasını sağlamak, taze bir heyecan getirecek, seyirciyle-taraftarla sinerji yaratacak yenilenme için kongre kararını almalıdır.



Sorunların sahibi yönetim

Bugüne kadar Fenerbahçeliler mücadelenin devamı ve dik durması adına tavır koydu, Yıldırım'ı üç kongrede başkan seçti. Bu dönemde hiç sorgulama yapmadı, "Neden?" demedi.

Ancak kulübün bugün geldiği noktada, UEFA nezdinde "En kötü durumda" olarak birinci sırada olduğunu gördük.

Yani; F.Bahçe battı, batacak. Sadece finansal değil, teknik olarak da verilen kararlar, gönderilen teknik adamlar, getirilenler, transfer keyfiyeti sportif çöküşü de peşinden getirdi.

Bugün statlarda veya salonlarda Aziz Yıldırım'ın protesto edilmesi veya istifaya davet edilmesinin ardında bu yatıyor. Kalan sürede bu yönetim tarzının veya aklının kulübü düze çıkarmaya yeteceğine de inanan çok az. Çünkü bu yönetim, aynı zamanda bu sorunların ve krizin de sahibi.

Yeterli fikir veya vizyonları olsaydı, zaten kulüp bu hale düşmezdi.



Yeni liderini seçmelidir

Şekip Mosturoğlu, Yargıtay kararının 6-8 ayı bulabileceğini söylüyor.

Başkan Yıldırım, "Artık Yargıtay kararı önemini kaybetmiştir" diyor. O zaman; bir an önce kongre kararı alınmalı, haziran öncesinde Fenerbahçe yeni vizyonunu ve liderini seçmelidir.

Kulübü borç batağına sokanların, bu taraftara borcunu ödeme zamanı geldi. Bu acıları çekenler, bu tezahüratları hak etmiyorlar. Ama mali sıkıntılar nedeniyle "yabancı sayısı azalsın" deme pozisyonuna gelmişlerse, gitme zamanları da gelmiştir. Açsınlar bu kulübün önünü...