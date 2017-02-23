Aziz Yıldırım ve yaptıkları

Başkan ne zaman başarılar için 'Ben yaptım' dedi, camianın kalbinden uzaklaştı tribünler de 'O varsa biz yokuz' dedi.



Sorun elenmekte değil, bu durumları defalarca yaşadı Fenerbahçe. Üstelik elenen takımın alkışlanarak soyunma odasına gönderildiği birçok maç da oldu. Ama Fenerbahçe seyircisini tribünlerden uzaklaştıran, ya da maç devam ederken "istifa" diye bağırtan dinamiklere bakıldığında, gerçek sorun bulunacak.

Yoksa, Moussa Sow kalede kaleci bile yokken topa hınç içinde olmadan, akıllıca vursa, Fenerbahçe turu geçecek, herkes önüne bakacak, 'kurada kim çıkacak' diye bekleyecekti. Veya Skrtel topu rakibe değil de kendi arkadaşına atabilse ilk yarı bittiğinde hâlâ tur ümidi korunacaktı.

Ama yine değişen bir şey olmayacak. F.Bahçe'yi yönetenler kendilerine hiç sormamışlar; "Bu tribünler neden boş" diye. Kendilerince en önemli şey olan "Kumpas davası" bir gün sonra görülecekken, o büyük direnişin sahibi olan F.Bahçe taraftarı neden stadı doldurmadı, neden bu hamlenin arkasında olmadı diye de sormazlar muhtemelen.



Bu takımın yeteneği bu kadar

Eğer camiayı kendilerine endeksleyen bir görüşleri olmasaydı, bir sezon boyunca koca bir kale arkası tribünü kapatmazlar, hangi tezahüratların yapılacağına dair konuşmalar yapmaz, protesto edilmemek için kombine satışlarını kısıtlamazlardı.

Sahadaki oyunculara kızanlar çoktur.

Tavsiyem kızmasınlar; üzülsünler. Çünkü bu oyuncu grubunun yapabileceği bundan daha fazla değil. Becerileri de sınırlı, yetenekleri de, oyun akılları da...

Ellerinden gelen için uğraşıyorlar ama bir noktaya geldiklerinde tıkanıp, sınırı geçemiyorlar. Bu kadarlar çünkü. Aziz Yıldırım taraftarının arkasında olduğu günleri hatırlasın.

Beğenmediği Aykut Kocaman 29 yıl sonra kupayı getirdi, Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı, üç sezon şampiyonluğu zorladı.

Kovduğu Ersun Yanal en gövdeli şampiyonluğu yaşattı. Taraftar hep yanındaydı.

Ne zaman ki, camianın kalbinden uzaklaştı, "Onlar mı yaptı, ben yaptım" dedi.

Tribünler de boşaldı, "O varsa, biz yokuz" diyenler çoğunluğa geçti.



SOW EN KÖTÜSÜYDÜ

Böyle maçlarda tur bıçak sırtındadır.

Yemeden, atacaksınız. Kalede kaleci bile yokken iki net fırsatı kaçıran Moussa Sow maçın kötüsü, Krosnodar kalecisi Kritsyuk ise iyisidir.

Fenerbahçe mutlak galibiyet için çıktığı maçta erken gol yiyince bütün planları alt üst oldu ve her şey zora girdi. Rusya'daki ilk maçta bir gol bulunmuş olsa her şey farklı olurdu.

Deplasman golünün önemini gördük.