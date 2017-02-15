Taşlarla oynamak

Advocaat, her maç sonrasında oyuncuların şikayet ediyor.

Çözüm bulması gereken kişinin, sürekli şikayet etmesi anlaşılmaz.

Söylediklerinde "haksız" demiyorum ama "bu işleri düzelt" diye anlaşma yapıldı onunla.

Bu tavır neler getirecek? Derbilerde zaten konsantre olan ve sahaya farklı çıkan oyuncular, geri kalan rakiplere karşı aynı mücadeleyi göstermemeye başlayacaklar. Çünkü teknik adam hep sorumluluğu onlara atarsa, onlar da kendilerini topun önüne atmaz.

Oyuncular bu sorgulamaya başlamışsa eğer, birbirlerinin arasındaki bağlar da çözülmeye başlar.



Umutlar altyapıda

Sonrasında Aziz Yıldırım... O da oyuncuların üstünde. Samandıra'dan ayrılmıyorlar. Ya kendisi ya yöneticileri çimlerin üstündeler. Ödemelerde de aksama varsa, geçmiş olsun.

Yaptıkları sorumsuz harcamalar nedeniyle, kulübün transfer tahtasını kapattı UEFA. Başkası gelse de satmadıkça, alamayacak. Bundan sonrasında da çok umut yok yani. Eğer alt yapıdan oyuncu getirip, onların düzeyini yükseltmezlerse, önümüzdeki sezonlarda da işlerin iyi gitmesi çok mümkün değil.



Kulüp mali çıkmazda

Bu nedenle Advocaat daha "bir yıl daha anlaşalım" teklifine hala cevap vermedi. Başkan, hoca ile görüşüyor ama "evet" yanıtını alamıyor. Mayıs'tan sonra olmayacak teknik adam, oyunculara demediğini bırakmıyor. Başkan ve yönetimi, kulübü mali çıkmaza sokmuş, transfer bile yapamıyor.

Kısa ve uzun vadeli hedefler için artık taşlarla oynama zamanı geldi.

Kulübü bu hale getirenler artık daha iyi yapabilecekler için yerlerinden oynayacaklar.

Takımı yönetenler de şikayet etmeyip, işini yapacaklara bırakacaklar koltuklarını.



NEDEN TUDOR?

Görevdeki bir teknik direktörü ayartıp, rekabetteki rakibinize de bir şey söylemeden takımın başına getirmek Galatasaray yönetiminin başını ağrıtacaktır. Bunu daha önce de Abdullah Avcı'da denemişlerdi.

Ama bundan Başakşehir'in haberi vardı. Avcı da 6 ay için önerilen anlaşmayı kabul etmemişti.

Ama Tudor olayı, herkesin malumu inkar etmesi ile devam edip, noktalandı. Olayın tüm tarafları belli bir noktaya geldikleri halde, gözlerin içine baka baka inkar ettiler.

Böyle bir beraberlikten hayır gelecek mi, bekleyip göreceğiz. Şu bir gerçek ki; İgor Tudor elde ettiği tüm sempatiyi kaybetmiş olacak.



Doğru bir karar

İşin sportif yanına baktığımızda, bunca isim varken, 14 maç için bile olsa İgor Tudor ile anlaşmak çok doğru bir karar. Çünkü Galatasaray iki hafta sonra Beşiktaş ile final oynayacak. Kendi sahasındaki bu maçı kazanırsa, şampiyonluğa da direkt ortak olacak. Ve takımın başına Beşiktaş'ı yenmiş bir teknik adam getirdi. Yani; rakibin zayıflıklarını bildiği gibi, kendi takımının güçlü yönlerini kazanmak için organize edebilen bir teknik adam.

Bu maçı kazanmak, kupada elenmeyi de unutturacaktır, Riekerink'ten dolayı neredeyse bir yıldır isyanda olan taraftarı da tekrar tribünlere çekecektir.

Kararın dinamikleri elbette taraflara göre değişebilir. Tarz doğru değil ama karar doğru.

