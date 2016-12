Önce MHK değişmeli

Bir değil, birçok hakem, benzer pozisyonlarda benzer hatalar yapıyorsa, bu bir genellemedir.

Sorun hakemlerden önce onları yönetenlere aittir ve çözüm bulamamışlardır.

MHK'dan bahsediyorum.

16'sı Süper Lig maçı olmak üzere kupaları da işin içine kattığımızda skandal bir dönem geçirdiler. En üst düzey Cüneyt Çakır'dan başlayarak en yenisine kadar.

Anlık pozisyonlardan bahsetmiyorum.

Yorum hakkı olmayan, karar anları benim belirttiğim. Halil Umut Meler'in, Karabüklü Dani'nin göğsüne çarpan topu, "elle oynama" zannetmesi anlık bir karardır. Yanlış gördü. Büyük hata ama öyle gördü.

Ama Halis Özkahya'nın rakibi yumruklarken gördüğü Bruma'ya sarı kart göstermesi skandaldır. Cebinden kartı çıkardığına göre hareketi görmemiş olamaz. Bunun karşılığı da kırmızı.

Özkahya bunun elbette farkında ama bu eyyamı yapıyorsa, karar karşısında kendini koruyacak bir MHK olmadığını düşündüğünden olabilir.

Ya da Cüneyt Çakır'ın net kartları atlaması, Mete Kalkavan'ın veya Serkan Çınar'ın büyük takım aleyhine karar vermekten kaçınması, başlarına bela almamak isteğinden.



Önemli hatalar Beşiktaş lehine

MHK ve onu oluşturan federasyon yönetimi net bir şekilde başarısız.

Önemli hataların Beşiktaş lehine olması da ayrı bir hikaye. Bu da yönetenler üstünde ayrı bir ayrımcı baskının olabileceğinin işareti. Çünkü birçok hakem kararlarını yumuşattı Beşiktaş için.

Fenerbahçe tarafı şikayetçi olabilir ama lehine de yapılan hatalar vardı. Ama bu performansta en az dört puanı giden lider Başakşehir fena halde mağdurdur.



Bayrak kimde?

2017'ye giriyoruz ve geride bıraktığımız dönemde futbolun temsil bayrağının el değiştirdiğini de görüyoruz. Uzun yıllar Milli Takım'ın başarılarıyla boy gösterdik.

Türkiye'yi ay-yıldız ile başarıyla temsil eden ekiplerimiz oldu ama belki de ilk kez kulüp takımlarımız, bunun önüne geçmeyi başardılar.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi performansı elenmesine rağmen çok iyiydi. Tek yenilgi aldı, gruptan çıkamadı. Ama şubata geliyor.

Fenerbahçe ve Osmanlıspor gruplarını birinci bitirdiler.

Fenerbahçe, Manchester United'ı geride bıraktı, Osmanlıspor Villa Real'i. Üstelik ilk kez yaşadığı bir tecrübede.



Umudunuz bitmesin

Acılarla dolu bir yıl geçirdik.

Terör örgütleriyle boğuşurken, her gün şehit haberleri aldık. Yılmadık, direndik, savaştık, hala da mücadele ediyoruz.

Bu kara bulutları statlarda dağıtmaya çalıştık. Orada birlik olduğumuzu gösterdik. "Aramız bozuk olabilir ama kanımız bozuk değil" diye haykırdık, dikildik.



Daha güçlü kalacağız

Anadolu'da yaşıyoruz. Yani; dünya tarihinin en çok işgal edilen topraklarında.

Gücüne inanan her medeniyet, her ordu soluğu burada almış. Herkesin gözünün olduğu, istediği bir coğrafyada hüküm sürüyoruz ve daha akıllı olup, daha güçlü kalıp, devam edeceğiz.

Yeter ki umudumuz bitmesin...

Birbirimize daha sıkı sarılalım. Yeni yılda Allah, herkesin gönlüne göre versin. Keyfiniz eksik olmasın.