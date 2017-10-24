Doymuşlar

Tribünlerde garip bir hava.

Beşiktaşlı futbolcular tuhaf. Pepe sadece maça çıkarken yüzü gülüyor. Sonra o da takım oyununa uyuyor. Hakemin her düdüğünde müthiş uğultu. Beşiktaş sanki 2-0 mağlup başlamış, iki oyuncusu atılmış gibiydi. Skora baktım durdum sürekli. Skor 0-0 ve 11'e 11'di iki takım da. Beşiktaş manasız bir gerginlik yaşayıp durdu uzun süre. Şenol Güneş'i 'üfff' derken bile gördüm.

Beşiktaş sessiz ve sakin ortamlarda işini daha iyi yapıyor. Gerginlik Beşiktaş'a yaramıyor. Öyle ki siyah beyazlılar futbolcusundan teknik heyetine, taraftarına kadar bunu hissediyor, hissettiriyor.

İki takım da hücumcu güçleriyle çıkmasına rağmen kale önlerinde çok etkisiz kaldılar. Tıpkı Galatasaray- Fenerbahçe maçı gibiydi.

Alan razı veren razı. Ev sahibi gibi davranmadı Beşiktaş. Lens kötü, alışamadı. Yapamıyor, olmuyor.

Uzun süre bekledi Şenol Güneş, sabretti. Olmadı ve dayanamadı aldı oyundan.



Yaşandı ve bitti

Oğuzhan'ı can simidi misali attı sahaya Şenol hoca. Ofansif bir oyun denedi, risk aldı, almak zorundaydı.

Cansız kaldı çok Beşiktaş.

Beceriden uzaktı. 'Hani Başakşehir mi oynatmıyor' dedim ama Başakşehir'de oynamadı ki! Babel'siz olmadığını anladı herkes sanırım. Alıp, kapıp, araya girmeleri, üretkenliğiyle Beşiktaş'ta eksikliği uzun süre hissedildi.

Talisca tamam çok iyi, çok faydalı da bazen çileden çıkartmıyor da değil. Sağ tarafa geçtikten sonra hiç yoktu sahada. Dakikalar ilerledikçe gerildi Beşiktaş takım halinde.

Hatta Güneş ve hatta tüm Beşiktaş taraftarı. Şampiyonlar Ligi'nde daha rahat Beşiktaş. Daha ne yaptığını bilen, daha arzulu, daha istekli ve daha inançlı. Beşiktaş!

Süper ligden, zirveden kopmanın korkusunu yaşıyordu. Mutlak kazanman gereken maçı kazanamıyorsun.

Beşiktaş 4 maç üst üste kaybetmez, kaybedemez! Buna hakkı yok! G.Saray-F.Bahçe dün oynamış sana ligde kalan Başakşehir olmuş! Galibiyet isteyen takım böyle oynamaz. Sahasında hiç oynayamaz!

Beşiktaş doymuş. Futbolcusundan taraftarına doymuş gibiydi. Maç 90.dakikadan sonra başladı sadece 5 dakika oynandı, yaşandı ve bitti.