Tünaydın

Doğruya yakın bir kadroyla çıktı Lucescu. Hazır, hırslı ve istekliydi hepsi. Bütün takım. Takım dedim, takım gibiydik Ukrayna maçından belli. Hatalardan ders alınmış. Pozitifti herkes. Bir şey yapmak isteyen yapamayınca da birbirlerine 'olsun, yaparsın' diyordu tüm oyuncuların vücut dili. Sağ bek Kayhan, Alves gibiydi. Gitti geldi.

Çağlar yıllardır milli takımın stoperiydi sanki. M. Topal uzun bir aradan sonra ilk kez stoperde hatasız oynadı.

Bunda en büyük sebep Çağlar oldu.

Çağlar her yeri kapattı. Topal kademe yaptı. Çağlar'ın topsuz alandaki oyunu da etkiliydi. Çalhanoğlu zorladı, verdi, aldı, kaptı, kazandı.

Burak ile Cenk beraber çıkınca çift forvet gibi görünse de aslında kanattaydı.

Luce'nin planı oyun içinde sistemle oynamaktı. Cenk ara ara gol yollarında Burak'ın önüne geçti. Çok rahatsız oldu.

Ukrayna maçından 7 yeni isim ile başlayan Lucescu, gelecek için iyi sinyal verdi. Hatasından döndü ama 'Ukrayna maçında sana o kadroyu kim yaptırdı' dedirtti adeta! Ömer Toprak takıntısını anlayamadım. Hem sert hem topu iyi kullanan Hırvatlara karşı Ömer oynamalıydı.



Biraz geç de olsa

Hırvatistan milli takımı da çok zorlamadı sanki. Ya da Hırvatistan eski Hırvatistan değildi. İkinci yarıda Eskişehir'de muhteşem koroyla mükemmel başladı yine milliler. Burak daha çok istekliydi. Lucescu ise hepsinden hırslıydı. Oyunu 55.dakika civarı yıkmışız Hırvat yarı sahasına neden değişiklik yapmadı Lucescu anlayamadım?

Dalıyor Lucescu! 62'de Hırvatlar değişiklik yaparken bizim karşılık vermememiz düşündürücü. Oyunu daha da hızlandırıp daha da rakibi boğmak varken yerimizde saydık. 60'tan sonra oyundan düşen futbolcularımız vardı.

Kenarda Cengiz, Emre Mor vadrı!

Unuttu Lucescu! Nihayet 70.dakikaya dayandığımızda değişiklik geldi.

Skor yazarı değilim. Yazıyı 1-0 öndeyken Cenk'in golüyle beraber gazeteme yolluyorum!

Bu takım umut verdi. Oynamalar yapılırsa daha da iyi olacak. Dün sahada kaybederken bile alkışlanan milli basketbolcularımızı gördüm sanki. Özlediğimiz futbol takımımız vardı büyük bölümünde.

Dünya kupasına gitme konusunda zaten umutlu değildim. 'Gitsek bile mucizeyle çabuk döneceğiz' diyenlerdenim.

Gideceksek takım gibi gidelim, zamanı geldiğinde doğru düzgün gidelim. Gitmek için gitmeyelim. Kaliteli futbolcularımız var ama eksik çok. Biraz geç oldu günaydın milli takıma hatta tünaydın!