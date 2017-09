Aptalım ben!

Aslında her şey dün basın toplantısında başladı. Lucescu öyle şeyler anlattı ki; Yabancı kuralından girdi, takımı sadece 3 gün izlediğinden çıktı! Sanki maç önü değil, maç sonu açıklamaları yapıyordu! Rahattı! Güldü, espriler yaptı, keyfi yerindeydi! Futbolcularını da germemişti! Tüm şimşekleri üzerine de çekmemişti! Kaostan da beslenmemişti! Herkes mutluydu! Kimse 'ne kadar alıyorsun TFF'den?' demiyordu! Mimik hareketleri de yoktu! Yani sular durulmuştu! Her şey güllük, gülüstanlıktı! Eee ne de olsa Fatih Terim yüzünden olmuyordu, olması gereken her şey! Lucescu ile tüm sorunlar giderilmişti! Dün ne'oldu? Kadrolar açıklandı! 'Yok artık bu takım, o takım değil' dedik. Survivor'dan yeni gelen İlhan Mansız, Lucescu'nun yerinde o 11'i sahaya sürmezdi. Caner Türkiye'nin en iyi sol beki ve açığı! Nuri Bundesliga'da fırtına gibi başlamış 11'de yok! Arda adı yeter, 11'de yok. Arda'yı, Nuri'yi milli takıma çağırıyorsan bu adamları 11'de oynatmak zorundasın. Fenerbahçe'de bile yerleri en çok eleştirilen isimler İsmail, Şener! Orta sahada şu an en kötülerden Ozan sahada. Yedek kulübesinde olmaması sürpriz sayılmazdı ama ilk 11'de başlaması ülkeyi çileden çıkardı. Ukrayna elini kolunu sallaya sallaya, yürüye yürüye top oynadı. İlk şut 31. dakikada atıldı tarafımızdan. Tamam doğru rakibin ilk 2 golü hakem ısmarlaması. Biri ofsayt diğeri dışardan çevriliyor da ! Bizimkiler n'yaptı? Hakeme kızacak, tepki koyacak halimiz yoktu! Ukrayna'yı eşinden, oğlundan, anasından, babasından bile daha iyi tanıyan Lucescu, bırakın Türkiye'ye, Ukrayna'ya yakınlığı uzaklığı, dünyadan milyonlarca kilometre uzaktaydı. Lucescu'nun ilk yarıda esnediğini gördüm bir ara. Resmen esnedi! Bizim kulübede kahkaha tufanı, Lucescu eli kolu bağlı, çaresiz! Tabi tek suçlu Fatih Terim olmalıydı da, ortada yoktu. 'Ah keşke olsaydı da vurup vurup dursaydık Terim'e' diyenler olmadı mı sizce? Kulübede telefonla oynayanlara ne demeli? Sahadakilere de verseydik ya birer cep telefonu. Canları sıkılmasaydı Ozanların, İsmaillerin, Şenerlerin, Serdarların... İlk yarı 2-0 bitmiş, takım takım olmaktan çıkmış. Yer yerinden oynuyor! İkinci yarı Luce aynı 11 ile başlıyor. Sen değil miydin yahu; 'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmezler' diyerek Türk medyasına sempatik görünmeye çalışan... Luce ikinci yarıda da fikrini değiştirmedi. Üzgünüm! Hadi alkışlayın Lucescu'yu, hadi vurun Terim'e. Hadi umut bağlayın Lucescu'ya, bahaneler üretin. Yine de ara ara Terim'e yüklenin! Aman ihmal etmeyin. Ne de olsa bizim çocuğumuz Fatih Terim. Ne de olsa nasır tuttu kalbi. Ne de olsa küstürdük. Bir şey demez. Gel deyince gelir, git deyince ayak oyunlarıyla, haince, sırtından hançerlenerek gider! Suçlu sensin Fatih Terim! Yaşasın Lucescu! Büyüksün Lucescu! Ne demiştin maç önü toplantısında; Kaybeden biter! Bittik mi yani şimdi? 3 maç nasıl motive Edeceksin takımını? Mucizelere inanmaz mısın? Seversin Lucescu sen atasözlerini! Bak sana bir Fatih Terim atasözü yazayım da bu da benden sana kıyak olsun; 'İmkansız birşey yoktur mucize biraz zaman alır!' Şimdiye kadar yazdıklarımı silin zihninizden ama şu yazacağımı hiç unutmayın; Aptalım galiba, fikrim hiç değişmeyecek Fatih Terim konusunda; Varlığın yeterdi İmparator!