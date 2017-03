Disiplinsiz

Aboubakar, Beşiktaş'ın yeni Emenike'si olmuştur. Büyük maçların ağırlığını kaldıramayan bir futbolcudur Aboubakar. En kritik maçlarda sana görev veriliyor, umutlar bağlanıyor, sen umursamadan kafana göre takılıyorsun. Emenike gibisin. Mutsuz, huzursuz ve etrafına kötü enerji veriyorsun. 'Kafa da atarım, kalecinin önüne geçer ayak da koyarım' dersen acımazlar. Acımaz hakemler.

Acımıyor da. D. Kiev maçında 50 dakika, Antalya'da 30 dakika 10 kişi bıraktın takımını ve bitirdin arkadaşlarını.

11'e 11 oynanması gereken maçları Beşiktaş, Aboubakar yüzünden hep 1 kişi eksik tamamlıyor. Emenike nasıl Fenerbahçe'de 'banane herkesten' diyerekten hareket ediyor, takımına zarar veriyorsa, Aboubakar da Beşiktaş'a aynı sıkıntıları yaşatmaya başladı. Disiplinsiz ve burnu havada... Yavaş yavaş gerçek kimliğini tanımaya başladı Beşiktaş taraftarı Aboubakar'ın. Böyle devam ederse siyah beyazlı kulübün, futbol takımının en sevilmeyen, en antipatik siyahi futbolcusu olacak. Emenike'nin Fenerbahçe'deki ömrü kadar uzun olmaz Abou'nun. Güneş zaten Olympiakos maçı sonunda sopanın ucunu göstermişti verdiği mesajlarla golcü ama yaramaz futbolcuya. Beşiktaş tribünlerinin bir baba gibi, 'hem severim hem döverim' tarafını görmedi Abou. Ama yakındır bu gidişle.



4 günde 2 kırmızı kart

Aboubakar 4 günde 2 kırmızı kart ile Beşiktaş'a iki maçta on maçlık eziyet etti. Taraftarlarını, arkadaşlarını, teknik direktörünü çıldırttı. Ömründen ömür aldı Beşiktaş'ın peşinden koşanların.

Beşiktaş'ın forvetleri '2 maçta 2 gol attı ' diye gündeme gelmeli, '2 maçta 2 kırmızı kart gördü' diye değil.

Her takımın penaltıcısı, golcüsü bellidir, Beşiktaş'ın da kırmızı kartçısı belli artık!

Mete Kalkavan da Ali Şafak Öztürk'ün tuzağına düştüğü açıkça görüldü.

'Mete Hoca Beşiktaşlı, bizim maça verildi' diyerek algı oluşturmuştu Antalyaspor başkanı. Bu tuzağa çok kolay düştü Kalkavan. Antalyaspor değil, Mete Kalkavan'ın elinden zor kurtuldu siyah beyazlılar.

Beşiktaş'ta en iyi ismi Gökhan Gönül'dü.

Şenol Hoca'nın Gökhan İnler'i oynatmama ısrarını çözemiyorum.

Güçlü, diri ve dikine giden bir isim. 10 kişi kaldığın bir maçta sana 3 kişilik oynar İnler. Neden rotasyon yapılmaz?

Bu kadroya Olympiakos maçının ilk 11'inden 4 farklı isim lazımdı. Yorgun çünkü Beşiktaş... 3 puandan, 1 puanı Aboubakar, 1 puanı da Şenol Güneş'in rotasyon yapmamasından kaybetti Beşiktaş. Yinelemekte fayda var, kazanılan 1 puan ise Fabri'nin avuçlarının içinde. Golü de mi ben atayım dercesine rakip kalede gol aradı Atiba son 20 dakikadaki hamleleriyle. Maçın özeti 3 puanı götüren Aboubakar, 1 puanı getiren Fabri. Muslera gibi artık maç da almaya başladı Fabri.

Beşiktaş, Beşiktaşlılar'dan çektiğini kimseden çekmedi. Geçen hafta Sergen Yalçın bu hafta Rıza Çalımbay.

İşte futbolun güzelliği de burada...