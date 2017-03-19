Muslera ‘Dursun’

Sonda yazacağımı başta yazayım.

Herkes gitmeli Galatasaray'dan.

Dursun Özbek'ten, Sneijder'e, Tudor'dan malzemeciye kadar herkes ayrılmalı bu kulüpten. Olmaz çünkü düzelmez hiç bir şey bu kulüpte, bu kafa ile, bu oyun ile, bu düşünce ile. Kimse kimseyi üzmesin, kimse zarar görmesin, herkes gitsin. Sadece Muslera dursun. Yazık ki o da ne hallere düşüyor. Utanmasa ağlayacak neredeyse. Dursun Muslera!

Muslera'ya futbolu unutturuyor bu takım. Topu oyuna sokarken, sokmaya çalışırken bu kadar mı kötü olabilir Muslera gibi bir kaleci? Sebebi belli; bıkmış.

Her maçı kurtarmaktan, ya da yorulmuş.

Bruma, Yasin, Rodrigues topu rakip kaleye kadar getiriyor, skor yapacak adam yok. Golcü demiyorum bakın, adam yok, futbolcusu yok.

Forvetsiz Galatasaray, yoğurtsuz mantı, pilavsız kurufasulye, şekersiz sütlaç, etsiz çiğ köfte, çaysız kahvaltı gibi oluyor. Saçmalıyorum işte tıpkı Galatasaray'ın dün akşam saçmaladığı gibi. Aynı şeyleri yazmaktan bıktım, sıkıldım, sıkmaya başladım çünkü. Yemek tarifi yaptırıyor bu takım bana artık. Eskiden zaferlerini yazardık şimdi çaresizliklerini.

Sneijder surat asık, eller belde, bir tavır, küskün! Faydasız olduğu gibi herkese kötü elektrik veriyor. İstediğimi yaparım, beni dinlemeyen olursa 'biletini keserim' havalarında. Şimdi kafayı Tudor'a takmış belli ki. Ama bu taraftar da Sneijder'e fena bileniyor farkında değil. Bir kıvılcım yeter iplerin kopmasına.



Bordo-mavisiz olmuyor

Carole, Cavanda ve Semih ile Trabzonspor ya da her hangi bir maça 3'lü çıkamazsın İgon Tudor. Biz onu taktik dehası sandık Karabükspor'da ama Tudor 'ezberciymiş'. Lige havlu atmış Trabzonspor, ligin ikinci yarısına adeta şampiyonluk havasında başlarken, Galatasaray ligde sanki hiç bir amacı yokmuş gibi oynuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray bu kafa ile devam ederse Trabzonspor ikisini de geride bırakacak 34. hafta sonunda.

Stat muhteşem. Seyirci değil, taraftar olmuş tribündekiler tekrar. Maç izliyorlar, tiyatro değil. Trabzon şehri havaya girmiş. Birazcık sabredilirse, Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacaktır. Gelecek sezon olmasa da 2018- 2019'da şampiyonluk mücadelesi verecektir bordo mavililer. Lige renk geliyor Trabzonspor ile.

Olmuyor bordo mavisiz lig de, Avrupa da. Yönetime ve Ersun Yanal'a mutlaka destek olmalı taraftar ve sabredilmeli.

Dik oynamaya devam.