FENERBAHÇE YANINIZA GELDİ!

Beşiktaş üç hafta önce havalarda uçuyordu, Fenerbahçe nereden geldi? Arkadaş hep diyoruz; Futbol o kadar basit değil!

Malatyaspor, Kadıköy'de maça öyle bir havada çıktı ki "Ben bu Fenerbahçe'yi burada yenerim arkadaş!" der gibiydi. Öyle çıkarsan, böyle olursun. Oynadığın takım Fenerbahçe… Sen Fenerbahçe ile orada kafa kafaya oynamaya kalkarsan, seni parçalar. Sen hayvanat bahçesinde aslanın kafesine girip onunla kavga edebilir misin? Seni parçalar ya! Şakası olmaz!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş… Bunların sahasına gideceğin zaman önce bozacaksın, gardını alacaksın.

Sen Kadıköy'de Fenerbahçe gibi oynamaya çalışırsan, Fenerbahçe seni yamultur! Nitekim öyle de oldu.

Fark daha da artabilirdi. İkinci yarıda maç başka şekle girdi. Bu sefer Malatyaspor dedi ki: "Ben bu işe biraz sarılayım çünkü fark geliyor."Bir gol attılar 3-1 oldu orada maç kilitlendi zaten. 3-2 olsa iş farklı tarafa giderdi zaten. Bakınız! Bu işin şakası olmaz.

Bakıyorum lige… İki maç kazanan "Gördünüz mü bizi takım parçalıyor!" diyor, bir kötü gidiyor "Mahvolduk" diyor. 8'inci hafta geçti Beşiktaş da F.Bahçe de 14 puanda...

Beşiktaşlılar şimdi diyecek ki; "Biz Avrupa kupası oynuyoruz!" Tamam, oynuyorsun… "Monaco'yu yeneriz" diyorlar… Sen Monaco'yu 'Yeneriz' demekle yenemezsin! Monaco kazandı ne yapacaksın! Futbolda yok böyle işler. Ne olacağı belli değil. Monaco'yu yenemedin, 2 maç daha yenildin çıkamazsın o gruptan!

Fenerbahçe şu kadar harcamış, Beşiktaş bu kadar harcamış, bilmem ne!

Bırakın bu işleri. Beşiktaş'ın kadrosu eski, Fenerbahçe takımı yeni… Gördünüz mü nereden geldiğini! Arkalı önlü oynuyorsunuz, puanlarınız aynı.

İnsanları anlamıyorum ben. 3 maç alıyorlar hava değişiyor, 3 maç kaybediyorlar hava değişiyor. Bakınız! Bugün "Galatasaray rahat" deniyor. İki maç versin bakın görün ne olduğunu.

Herkes bir havalarda… Başkanları artist, teknik direktörleri artist, ondan sonra çıkamıyorlar yedek kulübelerinden… Kavgalar, hadiseler, otorite boşlukları… Bakın görün Fenerbahçe geldi geriden. Bu anlayışla giderlerse seni daha da geriye atarlar.



G.SARAY İSTERSE

G.SARAY, Beşiktaş, Fenerbahçe… Türkiye'de hangi statta olursa olsun bu üçü kaybetmez. "Ben bu maçı vermeyeceğim" desin yenilmez.

Şimdi F.Bahçe geliyor G.Saray'ın stadına… G.Saray, "Ben evimde Fener'e, Beşiktaş'a yenilmeyeceğim" desin kaybetmez. Derbiye "İlla ben F.Bahçe'yi yeneceğim" düşüncesiyle çıkmasın bence… Arada zaten puan farkı var, onu korumayı düşünmeli.