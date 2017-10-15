TUDOR’UN ŞANSI GOMİS

Fransız, yaptığı işlerle aldığı parayı çoktan helâl ettirdi. Tudor, Fener'e karşı da 3'lü defans oynasın göreyim!



İlk 45 dakika Galatasaray sahada yok.

Selçuk İnan, Rodrigues'in oyuna giriyor.

Sakatlandı mı çıktı, yoksa Selçuk'u bu tarz seyircisiz bir maçta (gelen seyirci Galatasaray'ın kemik seyircisi değil) oynatıp kazanmak için miydi acaba?

Çünkü İgor Tudor'un kalmasında Selçuk'un tavrı vardı. Yani Tudor'un bir vefa borcu mu var Selçuk'a?

İkinci yarı Galatasaray'da taşlar yerine oturmaya başladı.

Nitekim pozisyonlar da geldi.

Ama maçın kırılma noktası olan birinci golün başlangıcı net ofsayt.

Ama penaltı pozisyonu net penaltı. Hakeme bu konuda bir şey diyemeyiz.

Herkesin kafasında bir Galatasaray- Fenerbahçe maçı var. İnanılır gibi değil. Yahu kardeşim bu takımların bir de bu hafta maçları var. Alınacak 3 puanları var ikisinin de.

Galatasaray, sahaya 11 kişi birden yabancı çıktı.

Ama yedeklerine bakıyorsunuz sahada 11 yabancı varken yedeklerde bir tek yabancı var. Tudor bir şeyler yapmak istiyor ama halledemiyor, klasiğe dönüyor.



Sistemle oynamamalı

Üçlü drefans oynamak için arkada oynattığın üç adam hem çok iyi hem de çok çabuk olacak.

Dünyada böyle adam çok az.

İlk yarıda Konyaspor biraz cesaretli oynayabilse, Galatasaray'ın üstüne birez gidip arkaya top atsalar öne geçmeleri işten değil.

Şimdi Tudor'a soruyorum;

Bu maç bitti önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı da üçlü defans oynatsana! Boyunun kaç santim olduğunu göreyim.

Şansı bu sene Gomis.

Şu ana kadar yaptığı mücadele ve yaptığı işlerle aldığı parayı çoktan helâl ettirdi.

Artık Galatasaray'ın belli bir futbol şablonu olup böyle oynaması gerekir. Çok anormal maçlar haricinde oyuncun atılır, rakipten oyuncu atılır o zaman sen de sistemini değişteribilirsin.

Ama onun haricinde takımla fuzuli oynamayacaksın.



KONYA CESUR DEĞİLDİ

Aslında ev sahibi ekip konumundaki Konyaspor'un daha cesaretli oynaması gerekirdi. Özellikle ilk yarıda. İlk yarı iyi maç olmadı. İkinci yarı eh işte... Yani Galatasaray'ın o gösterişli, bol pozisyonlu geçtiğimiz maçları yoktu bu maç. Bunda lider olmanın baskısı da olabilir. Galatasaray maçları kazanırken rakipleri de kaybediyorlar. Bu da onların büyük şansı. Hep böyle gider mi? Futbolda zor. Ama imkansız değil.