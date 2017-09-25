Tudor terse yatırdı

Sezon başlamadan önce, hatta ilk haftalarda Galatasaraylı yazarların çoğu bu Tudor'un teknik direktörlüğünü beğenmiyordu.

Hocalığı bilmediğini söylüyorlardı, "Amatör, daha yeni" diyorlardı. Galatasaray'ı takip eden yazarlar, muhabirler bunu söylüyordu.

Biz ne diyorduk? "Çok hevesli, hırslı. Ne olacağı belli değil, görelim" diyorduk. Ama Galatasaraylı yazarların hepsi "Fatih Terim gelsin, o gelsin, bu gelsin" diyordu. Bu maça ne diyecekler bilmiyorum.

Ama şu var, Tudor bugün herkesi terse yatırdı.

Bir hamleyle malı de götürdü. Yaptığı değişikliklerle büyük risk aldı. Kaç oyuncunun yerini değiştirdi ama sonucunu da aldı.

Bursaspor ilk 20-25 dakika çok iyi oynadı ama sonra düştüler. Galatasaray da ilk 20 dakikada piyasada yoktu. Galatasaray, ilk yarıda ve ikinci yarıda sezona başladığı şekilde oynamadı. Yakaladığı yerde pres yapıp, intihar komandosu gibi saldırmadılar bu defa. Onlar da kontrollü oynadılar.

Bu maçta ben Galatasaray'da şunu da gördüm.

Maçı televizyondan izlerken takımın tamamını ekranda gördüm. Sezon başından beri böyle gözükmüyordu Galatasaray.

En ilerideki adamla, en gerideki adam arasındaki mesafe çok açıktı. Bursaspor maçında bu sorunu çözmüşler.

Galatasaray kadrosu kaliteli… Takımında top kimin ayağına gitse, top adamın ayağına yapışıyor. En yapışmayan adam Tolga Ciğerci. O da ne goller atıyor görüyorsunuz. Yani top tekniği yüksek oyuncular var sarı-kırmızılılarda.

Biraz daha organize olabilirlerse, değişik bir dokunuşla çok farklı bir noktaya gelebilirler.

Gelişime açık ve keyif vermeye müsait bir takım Galatasaray. Bursaspor'un da işi kolay değildi.

Galatasaray'a karşı oynamak zor. Topu çok iyi tutuyorlar. İsterlerse topu göstermezler sana… Oyuna sonradan giren Feghouli'nin inanılmaz bir gol attı. Dripling golü attı, yani hareketli topa direkt vuruş yaptı. Top inerken sol ayağının içinin hepsine değdi. Ayağını topla birlikte 90'a uzattı ve hareketli topa yaptı bunu. Feghouli'nin attığı golü her oyuncu atamaz gerçekten kaliteli bir goldü.





ÖZLEMİŞİZ...

BURSA'da seyir zevki yüksek bir maç oldu. Biz bu tip maçları özledik. Zemin güzel, gerginlik yok, futbol güzel, tribünler dolu… Bundan sonra Fenerbahçe seyircisi de gidecek maça… Beşiktaş zaten dolu oynuyor.

Trabzon da biraz düzelse de futboldan daha çok keyif alalım. Dün akşam iki takım da futbol oynadı. Pozisyonlar iyiydi.

Bugün futboldan bahsedeceğiz, gerilimden değil. Önceki gerilimli derbiden sonra bu maç hakikaten iyi geldi. Özlemişiz...