Bu sahada inek otlar

Maçtan önce Antalya'daki bu zeminle ilgili bir kaç sözüm var. Arkadaşlar, Antalya Stadı'nın zeminiyle PKK'nın caddeye döşediği mayın arasında ne fark var? Biraz ağır bir benzetme oldu ama milyon dolarlık futbolcunun bileği kırılır, tendonu kopar bu zeminde.

'Marka değeri, marka değeri' diyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu sahada ancak inekler otlar!

Kurbanlık danaları sokacaksın buraya! Normalde 200 lira ediyorsa o kurbanlık, Antalya Stadı'nda veya Karabük Stadı'nda otladı diye 400 eder! TFF yapacak bu işleri, ben değil. Siz ne iş yapıyorsunuz arkadaş!

Gelelim maça... Galatasaray dün maça önceki haftalara göre daha iyi başladı. Daha önce savruk ve hareketli oynuyorlardı. Ama bu maçta kontrollü oynamayı tercih ettiler. Ama biraz da bunun kurbanı oldular. İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyorsun, elinde çok iyi silahlar var ama sen geriye çekilirsen böyle kaybedersin.

Tudor iyi teknik direktör olacak bu belli ama kötü giden maçı alacak kapasitede biri değil. Mesela Şenol Güneş, maçın gidişatına müdahale edip maçı alıyor. Bunu henüz Tudor yapamıyor.

Bakınız! Şu da var… Galatasaray, geçen seneye göre bu daha çok mücadele ediyor. Geçen sezon futbolcular sahtekar gibiydi, kimse topa topa dalmıyordu.

Kaçak güreşiyorlardı. Geçen sezon ile bu seneki Galatasaray arasındaki fark yüzde 300 falan.

Bir sözüm de Belhanda'ya… Belhanda teknik bir oyuncu, Galatasaray takımı da koşan bir takım. Bu kadroda kendini göstermesi lazım ama gösteremiyor.

Bunu çözecek olan teknik ekip. Bu Galatasaray'da Belhanda yerine Sosa oynasa Galatasaray yolu yarılardı. Trabzonspor, Sosa'yı alarak büyük iş yaptı.

Sosa, Türkiye'de pozisyonunun en iyi oyuncusudur.

Maçta dikkatimi çeken bir konu da Selçuk İnan'ın kaptanlık bandımı alması... Bunu yapıyorsan kompleksin var demektir. Almayacaksın o bandı Muslera gönderse bile takmayacaksın koluna. Bundan sonra Selçuk İnan'ın G.Saray ile ilişiğini hemen keseceksin. Yoksa yarın seyirci yollayacak!

Antalya mı? Ali Şafak Öztürk farklı bir başkan profili çiziyor. Nasri'yi alırsan stadı doldurursun, Masri'yi alırsan komisyonla keseni dolduruyorsun.

Antalyaspor'un politikasını çok beğeniyorum.



TRABZON'A NiYE GİTMEDİN LUCESCU?

Lucescu'ya iki çift lafım var. Ukrayna maçından sonra çıkıp "Yerli oyuncu yok" diye yabancı sayısından şikayet eden Lucescu, dün Trabzonspor'un maçına gitti mi? 8 tane yerli oyuncu oynadı Trabzonspor'da.Gitsene Trabzon'a! Doğru sen Arda'nın ayağına gidiyorsun İspanya'ya!