Volkan bitmiş

Volkan Demirel taraftar baskısı yüzünden resmen bitmiş. Yakın çekimde gördüm yüzü çok kötüydü

EMRE Belözoğlu, Fenerbahçe'den iki kez gitti. Son olarak kiralık katil döneminde gitti. Terraneo döneminde yani. Tekrardan Emre gelmek istese Fenerbahçe'ye transferi olurdu.

Başakşehir, özellikle 60'dan sonra çok fazla pozisyon yakalayacak demiştim devre arasında. Fenerbahçe daha fazla hücum ediyor gibi gözüküyor ama ceza alanında etkisizler.

Orta falan yapıyorlar ama bunlar hep yalan rüzgarı hiç pozisyon üretemiyorlar.

Josef tehlikeli bir oyuncu, tam bir el bombası diyebiliriz. Volkan Demirel baskı yüzünden ölmüş bitmiş, yakın çekimde gördüm yüzü çok kötüydü.

Volkan Demirel'e taraftar tepkisi yanlış ama kalecide takım arkadaşını seyircinin önüne atmayacak. Volkan konuşarak hatayı başkalarına atıyor. Seyirci o zaman hatayı başkasında arıyor. Böyle yapmamak lazım.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den ayrılalı 3 sene oldu ve eski takımdan sadece Volkan Demirel var. Bizim Aykut Kocaman'ın yapıp yapamayacağını anlamamız için 7-8 hafta lazım. Bekleyip göreceğiz sabırlı olmamız lazım.

Beşiktaş taraftarı kovalıyor, acaba hafta sonra Kadıköy'deki derbi maçı seyircisiz oynanır mı? Yahu niye sahaya yabancı madde atıyorsunuz?

En kritik maçınızı seyircisiz oynayacaksınız.

Taraftar hem takımını çok sevecek hem de böyle sorumsuz davranacak. Neresinden tutsan elinde kalan bir durum.



MAÇIN ADAMI ŞENOL GÜNEŞ

CENK Tosun'un yedek kulübesini tekmelemesi olacak iş değil. Futbolcu kafası çalışan adamdır. Aptal adam futbolcu olamaz, zeki adamdan olur. Kusura bakmasın ama Cenk'in bu hareketi akıllı adam hareketi değil.

Olacak iş mi! Kardeşim, zaten girecektin.

Cenk kardeşim. Oyuncu atılmış, atılan yer enteresan stoper, sen oynayabilir misin, normal değişiklik yaptı. Mitrovic'i aldı, arkasından gol attı Beşiktaş. Orta sahaya adam alması lazım. Neyin havası bu ya, neyin havası! Kısa kes, Ankara havası olsun. Eleştiri varsa eleştiririm. Şenol Güneş 10 numara işler yaptı. Maçın adamı Şenol. Futbolcular değil. Maçın adamı! Doğru işler yaptı. Maçı çevirdi dün.

Bu Tosic var ya, Beşiktaş kalitesinde ve hedeflerindeki takımlarda oynayacak topçu değil. Bu inanılmaz işler yapıyor. Akredite kartı taktı, soyunma odalarında gezdi, 6 ay yemedi. Federayon kurtardı bunu. Sarı kartı olan bir adam gidip bu hareketi yapıyorsa, akıllı değildir.

Maçı satan bir adam bu hareketi yapar. Olmaz! Yaptığı ilk iş değil ki bu. Sen kaç maçtır neler yaptın.