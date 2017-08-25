Tek suçlu Aziz Yıldırım
Şampiyonluklar geldiği zaman ‘Bu takımı ben şampiyon yaptım’ diyen Aziz Yıldırım, bu rezilliğin de tek sorumlusudur.
Bahçıvansız biberiniz yok, dallamasınız haberiniz yok... Böyle bir cümle ile yazıya başlamak istemezdim ama beni mecbur ettiniz.
Dünkü maçın ilk ayağını seyretmemiştim ama Fenerbahçeli spor yorumcuları, bazı spikerler öyle bir anlattılar ki "Vardar mahalle takımı, Fenerbahçe bu takımı beşe, altıya katlar" daha da öteye gittiler "Parçalarlar" dediler.
Dün akşam seyrettiğim Vardar takımı her şeyden önce takım.
Haddini ve nasıl oynayacağını biliyor.
Daha da önemlisi nasıl oynamayacağını daha da iyi biliyor.
Fenerbahçe ise takım değil.
Nasıl oynayacağını bilmiyor, nasıl oynanmayacağını da bilmiyor.
Şunun da altını çizeyim Vardar'ın çok futbolcusunun futbol taktiği, oyun taktik yapısı Fenerbahçeli oyuncuları beşe-ona katlar.
Futbolda Lale Devri bitti
Şimdi gelelim sadede; Fenerbahçe'nin rakibi Vardar takımının teknik direktörü rakibini çok iyi analiz etmiş, mükemmel taktik vermiş, futbolcular da bunu harfiyen uyguladılar.
Bakmayın maçın bu sonuçla bittiğine... Vardar'ın biraz şansı olsa daha da farklı olurdu.
Arkadaşlar, futbolda artık Lale Devri bitti. Mesela neden? Türkiye'de eskisi gibi takımlar, yöneticiler rahat rahat şike yapamayacaklar.
Artık Türkiye'de hakemler kolay kolay satın alınamayacaklar. Artık Türkiye'de çok hakemin kıçı-başı oynamayacak. O zaman da büyüklük ancak sahada karar verilecek bir sonuç olacak.
Dün gece Fenerbahçe'nin sahadaki halinin hiç bir mazereti yok.
Rezaletler...
Pazar günü eğer Ersun Yanal, biraz düzgün hareket etse biraz cesaretli olsa belki biraz da Fenerbahçe'yi düşünmese (!), Trabzon da bu F.Bahçe'yi 3'lerdi, 4'lerdi...
5-6 hafta sonra ne olurlar bilemem.
Ama bu durumları Trabzonspor maçı dahil, Göztepe maçı dahil içler acısı. Daha da doğrusu bu takım seyircisinin içini acıtıyor.
Bu işin sorumlusu kim?
Tabii ki Aziz Yıldırım.
Neden?
Bu takım Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluklar kazandığında Yıldırım şu cümleleri kullanmıştı, "Bu takımı teknik direktörler mi şampiyon yaptı ben yaptım." Eğer teknik direktörler şampiyon yapmadıysa bu takımın rezilliğinden sorumlu bir kişi vardır o da Aziz Yıldırım'dır.