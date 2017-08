Ya o bıçak Pepe’nin kalbine saplansaydı

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı ya da herhangi bir futbolcu bıçaklansaydı, Türkiye Devleti bunu nasıl temizlerdi. Bu temizliğe deterjan mı yeter! Maçlara giden o taraftarların otobüs ve yemek paralarını ödeyen kulüpler, daha sonra bu rezilliğe çanak tutuyor. Artık finaller İstanbul'da oynanmalı. Konya taraftarları, Beşiktaşlı seyircileri tahrik etmek için her şeyi yaptı. Ya siyah-beyazlılar da sahaya atlasaydı. Sahada en az 40-50 ceset çıkardı.