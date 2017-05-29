Köküne kadar hak etti

Beşiktaş, şampiyonluğu köküne kadar hak etti. Bu başarıda hocanın olduğu kadar o hocayı göreve getiren yönetimin de payı vardır. Ama seneye işleri hiç kolay değil

Beşiktaş uzun bir maratonun sonunda şampiyon oldu. Evet bunu köküne kadar hak ettiler. Bu başarıda futbolcuların ve hocanın payı büyüktür. Ama ben burada yönetime de hakkını vermek isterim. Doğru teknik adamı getirmiştir, doğru kadroyu kurmuştur. O zaman kulüp başkanının başarısıdır bu. Ben işin en başındakine bakarım arkadaş. Ama... Aması var bu işin....

Türk basınında geçmişte Fenerbahçe etkinliği vardı.

Şimdi Beşiktaş hakim. Fikret Orman, şu anda Aziz Yıldırım'ın girdiği işlere giriyor, hatta onu geçti. Herkes Aziz Yıldırım'ı suçluyordu ama Orman daha fazlasını yapıyor. Ama bu artık ters teper. Beşiktaş seneye bunun neticesini görür. Bugün Beşiktaş için güzel bir gün, şampiyonluğu doyasıya kutlasınlar ama doğruyu da bugün söylemek gerek. Fikret Orman da zaten çıkıp bunu söyledi. "Kimse Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istemiyor" dedi. Doğru bir tespit!



Türkiye'nin en iyisi Şenol Güneş

Beşiktaş'ın bu başarısında başroldeki isim Şenol Güneş'tir. İki sezondur geldi Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Türkiye'de FIFA'dan madalya alan tek adam.

Türkiye'nin madalyalı tek teknik direktörü. Bakın!

Tekrar ediyorum Türkiye'de Şenol Güneş hariç hiçbir hocanın madalyası yok! Şenol Güneş'in Dünya Üçüncülüğü Madalyası var. Şimdi böyle bir hocan varken sen çıkıp "Benim hocam Türkiye'nin en iyi hocalarından biridir" diyemezsin. Çıkıp diyeceksin ki; Benim hocam Türkiye'nin en iyi hocasıdır!

Şenol Güneş'in takımda kalıp kalmayacağı konuşuluyor. Şimdi şampiyonluk kutlansın, son maç oynansın. Oturup konuşacaklar.

Ama ben burada söyleyeyim; Şenol Güneş, 2+1 yıllık sözleşmenin opsiyonunun kullanılmasını istemiyor. Şenol, Beşiktaş'ı iki sene üst üste şampiyon yaptı, yeni sözleşmeyi sonuna kadar hak etti.

Şenol Güneş şimdi gidip yönetimle masaya oturur ve "Fatih Terim+1 milyon euro" isterim der. Bakın bunu bir yerden duyum alıp, ya da birileriyle görüşüp söylemiyorum. Bana vahiy gelir, bir yerlerden gelir böyle duyumlar! Şenol Güneş Türkiye'nin en iyi, tek madalyalı teknik direktörüdür. Terim ne alıyorsa 1 fazlasını isteyebilir, ister de! Sonuna kadar hakkıdır!



TRİBÜNÜN SESİNE BAK!

Şimdi birileri çıkıp bana "Ortalığı karıştırıyor" diyecek belki ama bunu söylemeden geçemem. Şenol Güneş ile yönetim oturur, konuşur, anlaşır anlaşmaz bilemem. Ama tribünün sesine bakacaksın arkadaş! Beşiktaş iki senedir şampiyon oluyor. Tribünlerden gelen "Şenol Güneş" seslerini, ona duyulan sevgiyi görüyorsunuz. O tribünler hiç Fikret Orman lehine bağırdı mı?

Hayır... Orman'ın bunu da bir düşünmesi lazım.