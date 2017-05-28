Basketteki kupaya kanmaz
F.Bahçe seyircisini baskette alınan kupa ile kandıramazsınız. Futbol başka şeydir. Takımını orada da başarılı görmek ister.
İlk 45 dakika iki takım da hiçbir şey oynamıyor.
Moussa Sow'un attığı bir gol var. Çok net ofsayt. Hem de öyle 5-10 santim değil, 1.5-2 metre. Bu pozisyon için bazıları çıkıp "Kaleciden geldi kardeşim" diyebilirler.
Kesinlikle öyle bir şey yoktur. Kural kitabını açtığınız zaman bu ofsayt golün fotoğraflı anlatımını görürsünüz. Bu şunu gösterir. Bu tip goller eskiden kafa karıştırırdı, demek ki FIFA'ya yazıldı. Onlar da bunu herkes daha açık anlasın diye görüntülü olarak kitaba koydular.
İkinci yarı sahneye Trabzonspor çıktı. Yere daha sağlam bastılar. Vakit geçtikçe Fenerbahçe'nin fizik gücü düşmeye başladı. Ama Trabzonspor maçın sonuna kadar ayakta kaldı. Trabzonspor'a gol noktalarında etkili olacak 1-2 adam lazım.
Trabzonspor'un kalecisi Onur, Sow ofsayt da olsa bu pozisyonu vermemesi gerekirdi. Orada ayağındaki sakatlığı bahane etmesi doğru bir iş değil. Eğer ayakta duramıyorsan kaleni arkanda bekleyen yedek arkadaşına bırakırsın.
Trabzonspor'da kulisler etkili
Ama Trabzonspor'da demek ki hâlâ takım yapımında kulisler etkili oluyor. Trabzonspor'un kalesini Esteban korur, Onur yedek kalır. Bence doğrusu bu. Zaten ikinci yarıdaki hareketlerle bunu net bir şekilde hepimiz gördük.
Emmanuel Emenike oyundan çıkarken yine protesto edildi. Bence de dün gece Emenike'ye haksızlık yapıldı. Çünkü Emenike iyi mücadele ediyordu. Ama Robin van Persie'nin kımıldayacak hali yoktu. Maalesef seyirci taktığı zaman bu da futbolcuyu kötü etkiliyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar için artık azap saatleri bitti. Fenerbahçe taraftarını basketboldaki başarıyı göstererek kandıramazsınız. Fenerbahçe seyircisi için futbol başka şeydir. Takımını orada iyi görmek ister. Şampiyon görmek ister.
Bu kafa yapısıyla da seneye Fenerbahçe işleri nasıl halleder bilemem. Bir yerlerden para bulup gene Emenike'yi 10-15 milyon euro'ya...! bir yerlere satıp yeni transferler yaparlar mı bilemem.
Ama nokta atışı transfer yapmaları şart.
EYYAMSIZ YÖNETTİ
Hakem Ali Palabıyık istikrarlı maç yönetti.
Maçın başından sonuna kadar verdiği ve vermediği kartların hepsi doğruydu.
Hiç eyyam yapmadı. Moussa Sow'un attığı golde ise yapacağı bir şey yoktu. Yardımcı hakemin büyük hatası vardı. Yardımcıların bunlara dikkat etmeleri gerek.
Golü iptal etse herkes "Palabıyık Fener'in golünü vermedi" diyecek.