Aboubakmaz, hakem bakar!

Evet, ikinci sarı kart biraz ağırdı. Ama ey Aboubakar, senin zaten sarın var, dikkatli olacaksın. Bakıyorum Beşiktaş’ın defansından çok kırmızı görmüşsün. Sen bakmazsan, hakemler sana bakar!