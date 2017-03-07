Bruma çakma Ronaldo
Bruma Efendi golünü atıyor, tribünlere sus yapıyor. Herhalde Ronaldo’ya özeniyor. Bir de çakma Beckenbauer Chedjou var
Bir cümle vardır bazen çok severim. Nereden başlasam diye. Bu arkadaş tartışmalarında, sevgili tartışmalarında, karı-koca tartışmalarında, futbol tartışmalarında kullanılan enteresan bir cümledir. Dün gece tekmili birden enteresan bir maç oynandı.
Önce teknik direktörden başlayalım. Tudor yeni geldi. Futbolcuların ruhu, Tudor'un ruhuna uymuyor.
Futbolcuların geneli Sosyal Sigortalardan emekli şimdi buna SGK diyoruz öyle futbolcular.
Yani salla başını al maaşını tipler. Bir de Galatasaray'da gizli teknik direktör var. Sneijder. Sneijder'e diş geçiremeyen bir de yönetim var. Bütün bunlar için tutulan (mecazi manada yazıyorum) kiralık katil olarak Tudor getirildi.
Tudor baktı takım Müslüm Gürses'in Paramparça şarkısı gibi. Nereden tutsan elinde kalıyor.
Oradan giriyor olmuyor, buradan giriyor olmuyor.
Dün gece dedi ki "Ulan madem siz böyle yapıyorsunuz, sizin sağınız solunuz oynuyor bari ben tavır koyayım, ben atılayım. Belki siz utanır kımıldarsınız" diye atıldı. Bakın dün gece Tudor kasıtlı atıldı. Tudor atılmadı, kendini attırdı.
GALATASARAY takımında arkada bir adam oynuyor Chedjou diye. Beckenbauer'ın merdiven altı çakması. Hani tekniği mekniği olsa o haltları yap. Ya kardeşim sen işçisin işçi kal. Sen al ver ve topa vur. Orta sahada Selçuk diye bir oyuncu var. 3.5 milyon Euro alıyor. Yaptığı mücadele ve oynadığı oyun en fazla 300-400 bin euro'luk. Bruma Efendi bir gol atıyor. Attığı gol kaliteli.
Deniyor. Avrupa'da oynayan üst düzey futbolculardan herhalde Ronaldo'ya özeniyor. Susun diye işaret yapıyor. Sarı kartı yiyor. Sonra da ikinci sarıdan atılıyor. Düşünün çakma Ronaldo, çakma Beckenbauer.
Arkada Muslera bakıyor bakıyor. Adamın artık yapacak fazla bir şey yok. Lanet olsun havasında. Bunu gözlerinden okuyorum.
Dua edin Eto'o oynamadı
Düşünün deplasmanda oynuyorsunuz 2-0 öne geçiyorsunuz ve maç 2-2 oluyor. Ve sonra diyorsunuz ki: Ben büyük takımım. Galatasaray'da dün gece oynayan 11 futbolcunun 8 tanesi büyük takımın küçük futbolcularıdır. İsterseniz tek tek sayın.
Artı eksi koyun. Bunların kimler olduğunu hepiniz bulursunuz. Dua edin Antalya'da Eto'o oynamıyordu.
Yoksa bu maçı çok önceden çözerdi.
Wesley ile De Jong'un kılı döndü
Galatasaray'da köklü bir değişiklik lazım.
Dün gece formanın ağırlığından başka hiçbir şey yoktu. Bütün ikili mücadeleleri kazanan Antalyasporlu oyunculardı.
Oyuna yön veren Antalyalılar. Ama onlar da topu arkadan getiriyorlar, ortada pişiriyorlar, ileride bitiremiyorlar. Final paslarını iyi kullansalar maç çok önceden Antalya lehine biterdi. Antalyaspor'un kapasitesi belli. İyi gidiyorlar ama ileride daha iyi olacaklar.
EREN Derdiyok'a siz gerekli topları getirirseniz o işi yapıyor. Son saniyede yaptığı gibi. Ama getiremiyorsunuz.
Galatasaray'da sahte oynayan futbolcular var.
Galatasaray takımının içinde ikili üçlü bıdı bıdı yapıp sağı kolu oynayan futbolcular var. Yönetim mi bunları temizler, bunlar mı yönetimi temizler bunu göreceğiz. Wesley Sneijder ile De Jong aniden sakatlandılar!.. Sol baldırlarındaki arka adalelerin 4 santim altındaki kılları döndüğü için oynayamaz duruma geldiler.
MONŞER KAL!
DÜN gece Galatasaray, Antalya deplasmanında kazandı. Ancak sakın her şeyin pembe olduğunu görmeyin.
Şu anda Galatasaray'da tekrar bir başkan arayışı var. Lise yönetimi şu anda lise haricinden birisi lazımsa (mendil gibi kullanılıp atılacak) onu getirmeye uğraşıyordur. O getirilir.
Bir şeyler yapar. Sonra o gönderilir yerine bir liseli getirilir. O tekrar dağlara taşlara yapar, sonra tekrar lise dışı kullanılır.
Ama Galatasaray hiçbir gün 'Halkın takımı' olamaz, 'Lisenin takımı' kalır.
Sakın kimseye de Vatan, Millet, Cumhuriyet, Fransa falan anlatmayın. Bir laf vardır: "Monşersin sen Monşer kal" Anlayana...