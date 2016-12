Sizi gidi eyyamcılar

A Spor'da bazı akşamlar müthiş boks maçları olur. Boks şiddetli bir spor... Ne kadar kızsanız, beğenmeseniz de insan seyrediyor.

Boksörler birbirine yumruk attıkça belki de insanlar kendi içlerindekini dışarıya dökmüş oluyor, onu bilemem.

İlk yarı oynanıyor, maç kopmamış. Orta alanda Bruma'ya Alanyasporlu Carlos Garcia hareket yapıyor. Alanyasporlu oyuncunun yaptığı hareket sarı kartlık.

Bu harekete maruz kalan Bruma, rakibine bir sol kroşe, bir sağ kroşe atıyor.

Yani bizim A Spor'daki boks maçlarındaki müthiş enstantaneler yanında halt etmiş. Yoruma açık değil kesin kırmızı!

Şimdi olay burada başlayıp bitiyor. Yani nerede? Hakem geliyor, Alanyalı oyuncuya kart göstermiyor, Bruma'ya sarı kart gösteriyor. Bu, şu demektir; "Ben pozisyonu gördüm. Bruma'nın yaptığı hareket sarı kartlık" diyor. Bruma'ya hiç kart göstermese kabul edeceğim. Şimdi bu hakeme soruyorum: Yolda yürürken biri ona Bruma'nın attığı gibi iki yumruğu atsa adamdan davacı olur mu, olmaz mı?

Maalesef bu sene hakemlerimiz bu!

Benim gördüğüm de şu;

Başakşehir gitsin. Ama haddini bilsin çok da fazla gitmesin. Mesela evvelki günkü hakem faciası… Hüseyin Göçek!

Başakşehir'in 3 puanı gitti. Başakşehir gitmesin ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da potada kalsınlar. Düşünmek dahi istemiyorum ama görüntü bu.

Riekerink, okul takımı antrenörüymüş...

Öteki Hollanda'dan gelmiş... Diğer ikisi milli takımı çalıştırmış... Hepsi hikaye!

Bir orta oyunu oynanıyor, sonunu ben de merak ediyorum!

Şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz?

Bruma'nın atılma pozisyonunu niye bu kadar abartıyorsun! Alın bakalım Bruma'yı Galatasaray takımından, ne olur? Sanane, hakem olarak Bruma'yı kurtarmaya kalkıyorsun!

Sen önce kendini kurtar.

Bu hakem Türkiye'deki eyyamcılardan bir tanesi zaten. Kapasitesi bu kadar.

Bu ve bunun gibi hakemler yüzünden zaten teknolojik hakemlik gelecek.

Düşünün bir, Cüneyt Çakır dün bir maç idare ediyor. Kaleci beyaz eldivenle topu çeliyor. O takımın aleyhine Cüneyt Çakır penaltı veriyor. Benim aklıma başka şeyler de gelmiyor değil. Acaba bu MHK gitsin, başka MHK mı gelsin! Ben bu hakemlerden her şeyi beklerim. Belki de Cüneyt Çakır, MHK'nın başına babasını istiyordur.

Ne güzel baba-oğul idare ederler.

Adaletin olmadığı yerde futbol mu konuşacağız, pozisyon mu konuşacağız, teknik direktör mü, futbolcu mu konuşacağız!



BİTSE DE KURTULSAK!

Bakınız! İlk yarı bitiyor. Bugün yukarıdakilerden F.Bahçe'nin maçı var. Başakşehir için herkes hemfikir. Standart bir futbol oynuyorlar, terbiyesizlik ve ahlaksızlık yapmıyorlar. Hem teknik adamları, hem yöneticileri, hem futbolcuları sportmenlik çerçevesi içinde mücadele ediyorlar. Ve namağlup liderler… Bazı hakemlere rağmen! Bunun haricinde ne Galatasaray, ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe için aynı müspet düşünceleri söyleyemeyeceğim.

Bu kötü ligde ilk yarı bitiyor. Çirkin futboluyla, çirkin hakemleriyle, çirkin naklen yayınlarıyla.

Bugün maçlar bitse de kurtulsak!



ÜÇ İSİM VAR GERİSİ HİKAYE

Galatasaray'da bir gerçek var. Kalede zaten Muslera çok iyi. Sneijder kımıldarsa Galatasaray da kımıldıyor. Çünkü Bruma gibi bir adam var. Rakipler için her an büyük tehlike.

Yani koca G.Saray'da üç kişi var. Diğerleri hikaye… Seyirci Sabri'ye kızıyor.

Beyler! Bu Sabri 17 senedir Galatasaray'da… Sabri'nin yerine harcanan para herhalde milyar doları geçmiştir, mübalağası bir kenara… Ama hâlâ Sabri oynuyor.

Demek ki bu Galatasaray takımının yöneticileri bu kadar basiretsiz ve başarılı tipler. Sen bu kadar paraları harcayıp, hâlâ Sabri oynuyorsa yazık değil mi o verdiğiniz paralara!