Tarih böyle yazılır

Efes 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazandığında o dönemin yayıncı kuruluşunda çalıştığım için tarihe tanıklık edip, büyük bir heyecan yaşamıştım. İstanbul'daki muhteşem atmosferde, Fenerbahçe-Olympiakos finalinin hava atışı yapılırken yıllar öncesinin heyecanını iliklerime kadar hissettim.

Aradan geçen uzun süreçte elbette önemli başarılar elde ettik. Ama Avrupa Ligi şampiyonluğu yıllar yılı imkansız gibi görülen bir rüyaydı.

Obradovic 4 yıl önce işbaşı yaptığında herkes bu şampiyonluğu hayal ediyordu.

Ama Avrupa'nın en iyi hocası olmasına rağmen, onun da elinde bir 'sihirli değnek' yoktu. Adım adım büyüyen başarı, F.Bahçe'yi Avrupa'nın zirvesine kadar taşıdı. Sistem doğru kurulup, teknik adamın işine karışılmadığı zaman başarı gelebiliyormuş demek ki.

Maça gelince; Fenerbahçe yine olağanüstü destek eşliğinde başladı mücadeleye....

Olympiakos agresif savunma yaparken, Kalinic üç 3'lük ve bir basket faul ile 12 sayı atarak şapkadan tavşan çıkardı. İlk periyot Fenerbahçe'in 8 sayılık üstünlüğü ile geçerken Spanoulis 6 sayı, 3 asist ile tedirgin etmişti.



16 sayılık Fener üstünlüğü

İkinci çeyreğe 7-3 lük seri ile başladı Olympiakos. Finalin kolay geçmeyeceği açıktı. Kalinic'den bayrağı devralan Bogdanovic 12 sayı üretti. Ama devre sonunda 3 faule ulaşması Obra'nın planlarını bozdu.. Fenerbahçe devreye 39-34 önde girerken tesellimiz Printezis'in 20 dakikaya 3 sayı sığdırabilmesiydi.

2. yarının ilk bölümünde hücumda krize girerken Mantzaris dışarıdan, Milutinov içerden sayı üretmeye başladı. Biz de sertliğe sertlikle karşılık verip momentumu yine lehimize çevirdik.

Datome'nin sayıları ve Ekpe'nin bloklarıyla final periyoduna 12 sayı önde girdik. Sonrası 'anlatılmaz yaşanır' 10 dakikaya sahne oldu. Savunma öyle coştu ki, hücumları da ateşledi.

Üçlükler, bloklar havada uçuştu. Kimse dayanamazdı bu rüzgara... Olympiakos da dayanamadı. Şampiyonluk şarkıları yankılanırken, 16 sayılık Fenerbahçe üstünlüğü kupayı Türkiye'ye getirdi.

Bu başarı, başkanından malzemecisine büyük bir emeğin karşılığı. Artık zirveye çıkmak kadar, orada kalmanın önemli olduğunu da gösterme zamanı. Seneye kaldığımız yerden devam edelim.