Van Persie gönderilmeli

Volkan'dan başlayalım. Neredeyse her röportajında ne kadar iyi, ne kadar büyük F.Bahçeli olduğunu anlatıyor. Yıllardır... Profesyonel sporcuysan F.Bahçe'yi sevmeyi sevmenin bazı şartları var Volkan. İyi konsantre olacaksın, çok çalışacaksın. Birçok insan artık senin kaleyi hak etmediğini, sadece F.Bahçeli kimliğinden dolayı formayı aldığını düşünüyor.

Sadece F.Bahçeli olduğun için F.Bahçe kalesini koruyamazsın. Yediğin golde topu yumruklaman mı gerekiyor, tutmaya çalışaman mı? Bu sorunun cevabını zaten biliyorsun.

Hata yaptığını da... Bence bir süre dinlenmeye ihtiyacın var.

F.Bahçe'nin geçen yıla oranla en göze çarpan farklılık pas yüzdesinin yüksek oluşuydu. Belli bir oranın üzerine çıkıldığında rakibe sürekli top kovalatıp yoruyorsun.

Aykut Kocaman'ın yıllardır en önemli silahlarından birisidir bu. Pek göze hoş gelmese de!



Valbuena futbolu seviyor!

Valbuena kadar futbol oynamayı sevenini görmedim. Adam futbolu profesyonel bir iş olarak görmüyor bence. Sanki sadece sevdiği için oynuyor! Sürekli oyunun içinde, konsantrasyonunu hiç kaybetmiyor.

Takımın seviyesinin üzerinde. Zaten arkadaşları onun hızına yetişebildiğinde takım daha çok pozisyona girecek.

Mesela daha hızlı ve dolaşan bir forvetle...

Zira Van Persie'yle F.Bahçe hep 1 kişi eksik oynuyor. Artık tamamen bitik durumda. Daha fazla zarar edilmeden satılsın diyeceğim ama Aziz başkan sakat olduğunu bağıra bağıra açıkladı! Zarar etmeden nasıl satacaklar bilmiyorum! İlk maçta alınan beraberlik moralleri bozmasın. Yeni transferlerle birlikte eksikler giderilecek, oyuncular yeni sisteme zamanla alışacak.