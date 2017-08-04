Aklı uzun

Takımdaki olumlu şeyleri görmeyip, ''sürekli transfer istemek'' yönetimi hataya itecek. Tabi kulübü de yıllardır olduğu gibi bir kez daha zarara uğratacak. Düşünün, panik transferi ne zaman fayda sağladı? Takımın transfere ihtiyacı var mı? Var elbette... Zamanı gelince, şartlar oluşunca yapılacak. Çok transfer isteyen taraftar PSG'yi tutsun! 222 milyon euro verip Neymar'ı aldılar!

Fenerbahçe, Aykut Kocaman takımı olma yolunda hızla ilerliyor. Açıkçası oyuncuların bu kadar çabuk adapte olmalarını beklemiyordum. Yüksek pres, ayağa pas ve en önemlisi sabırlı oyun. İlk yarıda topla oynama oranı yüzde 62'ye 38 Fenerbahçe lehineydi. ''Boyu kısa'' diye dalga geçilen Valbuena'nın oyun aklının ne kadar uzun olduğunu umarım Gökmen Özdenak ve Turgay Demir de görmüştür!

Yokluktan forma şansı bulan Ahmethan üzerine koymaya devam ediyor.

Hareketli, sürekli pres yapıyor, oyunun hep içinde...

Yeni transferlerin hepsinin isabetli olduğu net bir şekilde görülüyor. Lens'in transfer edilmemesi taraftarın çok tepkisini çekti. Oysa onun bölgesine alınan Dirar hem defansta hem de ofansta olumlu işler yapıyor. Lens'in savunması ise hiç yoktu.

Dirar Lens'ten daha özellikli bir oyuncu...

Aykut Kocaman farklı bölgelerde oynayabilen, joker oyuncuları sever. Takım oyunu oynayabilmek için de emin olun doğrusu bu. Bir alkış da büyük F.Bahçe taraftarına...

Kadıköy'ü yeniden eski günlerine döndüren bu taraftarı bir daha kaybetmeyin.

Zira milyon euroları dökseniz yapamayacağınız tek şey taraftar transferidir.

Bu takım daha iyi olacak. Sadece biraz sabır...