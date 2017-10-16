İstek ve hız

Hızlı başladı F.Bahçe , sağ kanadı özellikle daha çok kullanarak .Soldado'nun Giuliano'ya attıramadığı golden sonra, önce rakipten çalınan topla Dirar-Ozan'a , sonra da Valbuena , Giuliano'ya attırdı.Yıllardır bu tür başlangıçlara hasret olan seyircinin keyfi yerine geldi.

Maçın başının yıdlızları, dikine oynayıp, sürekli kaleyi düşünen Giuliano ve Ozan idi.Josef savunma önünde kalırken, rakip ceza alanında kalabalıklaşma görevi 2'sinin di.

Tek sıkıntıyı, duran topta uyuyan savunma ile yaşadılar ama Kameni devleşti orada da.

H.Ali'nin sağ ayağı ile attığı golde de, Giuliano başlangıcı vardı.F.Bahçe'nin hemen arkasından kalesinde savuşturduğu pozisyonda da şansının.

F.B'de en önemli özellik; Hücum oyuncuları sürekli yer değiştiriyor, bekler oyuna fazla giriyordu Hücumu,4-2-3-1, yaparken , top rakipte iken savunmayı 4-4-1-1 yapıyorlardı.

Yükü paylaştılar İlk yarıdaki oyun, milli maç arasından en iyi çıkan takımın hem de iştahıyla beraber F.Bahçe olduğunu gösteriyordu.Ama yine de verilen 2 pozisyon haftaya tehlike demekti.

Valbuena'nın üzerindeki hücum yükü, Dirar,Giuliano ve İsla tarafından paylaşıldığı için de Fransız da az top kaybı ile oynuyordu.

2. yarı, haftaya G.Saray maçının da düşünülmesi ile rölantide başladı.Malatya da tehdit etmiyordu.

Oyuncular, aktif dinlenmede idi adeta.Topa nerede ise % 70 ile sahip olup, bol paslı oynadılar.İlk isabetli şutunu attıktan sonra Soldado, Fernandao ile değişti.

Ama , tempoyu düşürmek ile rehavet arasındaki fark , yediğin goldür.

Adem'in klası ile attırdığı golün nedeni buydu.Valbueana-Janssen değişikliği ile müdahale geldi, 4-4-2 ye döndüler.Ama bu sefer de Valbuena çıkınca,top F.Bahçe'nin ayağında kalmamaya başladı.Sonuçta, daha istekli F.Bahçe vardı, hızlı idi ve moral kazandı.