Reaksiyonun nerede F.Bahçe?

Orta saha oyuncularını maksimum kullanarak başladı F.Bahçe. Giuliano, Ekici ve Valbuena'nın varlığının esas nedeni, kenar ortalarına kolay vurdurmayan, duran toptan gol yemeyen Akhisar'a karşı inceci adamları kullanmaktı.

Ama ilk 35 dakika bu plan yürümedi.

F.Bahçe topla % 68 oynadı. Ama ne isabetli ortası, ne isabetli şutu, ne de korneri vardı. Geçen maçların top isteyen adamı Janssen ilk 25 dakikada sadece 4 kez topla buluşabiliyordu. Valbuena yine topla çok buluşandı ama İsla ve Hasan Ali kenardan hücuma katkıda bulunmadıkları için Fransız da ceza alanına giremiyor ve F.Bahçe kalabalıklaşamıyordu. Giuliano beklenenin altında idi, çünkü o bir 10 numara değil, ceza alanına sürpriz koşularla gol şansı bulan 8 numara idi.

Akhisar'ın ise zaten 30. dakikaya kadar rakip kaleye kontra dışında gitmeye niyeti yoktu. F.Bahçe'nin ara pası sevdasını ise zeminin kötülüğü engelliyordu. Bu sahada çalım atmaya fazlaca yeltenen Valbuena da çok top kaybediyordu. İlk 35 dakika sonrası cesaretlenmeye başladı Akhisar. İlk şutunu da 44'te buldu.



1 haftada ne değişti?

İlk yarıda Valbuena 48 kez topla buluşup, sadece 1 kez Janssen'e pas vermişti.

Bu aslında, ilk yarıda korneri, şutu, isabetli ortası olmayan takımı en iyi anlatan analizdi.

İkinci yarıda işlemeyen takım aynen çıktı. Bu yanlıştı. Kaleyi tutan ilk şutunu Mehmet Ekici ile 56'da atabiliyordu F.Bahçe. Oyun; öne dikine, adam geçen oyuncu istiyordu. 2. yarıda oyuna giren Onur'un, Mehmet Ekici'ye faul yapılan pozisyon sonrası gelen golü ile sıkıntılar devleşiyor demekti. Valbuena-Ozan çıktı, Soldado-Alper girdi. Serginho'nun 60 metre top sürüşünü engelleyemeyen savunma Kameni'ye dua ediyordu. Takım dağılmıştı. Kocaman'ın geç değişiklikleri, sahanın kötülüğü, F.Bahçe'li oyuncuların isteksizliği bir araya gelmişti. Buna bir de Alper'e, Akhisar başkanının bile hakem olsa göstermeyeceği kart eklenince, Skrtel'i de kaybeden F.Bahçe zaten hak etmediği maçı kaybediyordu.

Bir haftada bir takımın hırsı bu kadar azalıyorsa, 13 ortadan birine bile vuramıyor, tek isabetli şutla maç bitiriyor, en önemlisi yenilgiye reaksiyon gösteremiyorsa bu ciddi sorgulanması gereken bir sorundur.