Hak F.Bahçe’nindi

90 dakikada olacakların 45 dakikaya sığdığı bir ilk yarı idi.

Ekici ile orta alanını güçlendiren, Valbuena'ya Giuliano ve Ekici ile klas pas ayakları ekleyendi F.Bahçe.

Seyircinin de müthiş itmesi ile doğru ve uzunca aradan sonra dikine oynuyordu.

Beşiktaş buna karşın Babel, Quaresma ve Talisca'yı hücumda sürekli değiştirip F.Bahçe savunmasının dengesini bozmak istiyordu. İlk yarıda pozisyonlara bakıldığında Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Ama Beşiktaş adına da Q7 şutu ve Atiba'nın duran top pozisyonları tehlikeli idi. Janssen, ne kadar isabetli transfer olduğunu, Ekici'ye "önüme at" dediği pozisyonda penaltıyı alarak ve ön alanda top kaybetmeyerek gösteriyordu. Oyun gergindi, 22 kişi bitmeyeceği belliydi. İlk kurban açıkça kaşınan Quaresma oldu.

Ama Giuliano'nun hücuma çıkarken yaptığı gereksiz top kaybı dönüp, Cenk'e Neto'yu attırıyordu. O dakikaya kadar hücumda iyi olan Valbuena savunmada zayıf kalıyordu.



Hakem kontrolü yitirdi

Ekici çıktı, Topal girdi ve Josef tandeme geçti 2. yarı başlarken. F.Bahçe adına bir olumlu değişiklik de Ozan'ın ceza alanına sürpriz adam koşuları idi.

İlk hamle Negredo-Talisca ile geldi.

F.Bahçe arkaya fazla yaslanmaya başladı.

Beşiktaş oyuna tamamen hakim olmuş, Giuliano düşmüştü. Kocaman Alper'i unutuyordu. Cenk'in korner kafasına Kameni kurtarışı bu dakiklarda panikleyen F.Bahçe'ye nefes aldırdı.

Alper, Valbuena'nın yerine girdi 69'da.Şenol hoca dışarı gönderildi.

Her dakika olaylı idi.

Alper'in Ozan'a pasında olmayan gol, Beşiktaş'a Allah'ın lütfu oldu.

Roman ve Josef savunmanın en iyisiydi. Lens-Cenk hamlesi geldi.

Fenerbahçe' ye çok şey katacağını A Spor'daki Süper Lig Analiz programında anlattığım Janssen'in inanılmaz fizik gücü ile yarattığı penaltı avantajdı, Atiba atıldı ama önce Babel golü, sonra İsmail kırmızısı olayı değiştirdi.

Yine de F.Bahçe maçı hak etmişti, daha çok isteyendi ve kazandı.

Ali Palabıyık ikinci yarı kontrolü kaçırdı.