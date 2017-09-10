4-4-2‘lik AKÇE

Ligdeki ilk korner golünü , daha ilk dakikada F.Bahçe'ye atarak başladı Başakşehir.

F.Bahçe'nin de, her maçta "kalesine gelen ilk şutta gol yeme" alışkanlığı böylece devam ediyordu.

Başakşehir'in düşük şiddetteki baskısı bile F.Bahçe'nin geriden de, ortadan da oyun kurmasını engellemeye yetiyordu.

Topu ayağına alan F.Bahçe'li ya yana, ya geriye oynayınca takım rakip kalede tehdit oluşturamıyordu. Trajikomik olanı, top kullanamayan 2 stoperin arasına, oyunu kurmak için gelmek zorunda kalan adamın Josef oluşu idi. Hal böyle olunca da, Soldado ceza alanında ilk 38 dakika 1 kez bile topla buluşamıyordu.

Başakşehir'in de rakibin üzerine kontra ve hızlı ile gitmekten başka yolu yoktu. Ki, Volkan ve Skrtel olmasa 2. yi bulmaları işten bile değildi.

Ama, hızlı başlanan duran top organizasyonu , süper orta, iyi kafa, Volkan'ın şansızlığı ile birleşince F.Bahçe'yi dağıttı. Oysa ki, cuma akşamı A Spor'daki programımda "Başakşehir'in 4 golünün 2'si duran top, dikkat Aykut hoca" demiştim.



İlk korner golü Fenerbahçe'nin santrforu, hem de iç sahada, ceza alanında, 38 dakikada sadece 1 kez topla buluşmuşsa, söz bitmişti aslında. Tek çare duran toptu ve Dirar ile o golü buluyordu F.Bahçe.

Skirtel , Ozan ve 2. golü yedirmesine rağmen Valbuena dışında iyi adam yoktu ilk yarı.

2. yarı baskıyı arttırdı F.Bahçe, Napeoloni- İtfancan ile orta saha direncini arttırdı Başakşehir. İsla-Janssen hamlesi geldi. Dirar sağ beke, Janssen sağ öne geçti.

Janssen hayatında ilk kez orada oynayacaktı.

Hoca baktıki olmayacak, yanlışından döndü, Atıf-Giu değişikliği ile 4-4-2 ye döndü. Valbuena 2. yarının en kötüsü idi.

Fenerbahçe'nin bu haftaya kadarki ilk korner golü de Başakşehir'e nasip oluyordu.

Çift santrfor ile başka bir çehreye kavuşan Fenerbahçe'yi umarım Kocaman görüyordu. Takım , rakip ceza alanında 4-4-2 oynayınca kalabalıklaşabilmişti.

Kısa sürede 2 pozisyon bulan Janssen çok iş yapabilecekti.

Son dakikadaki mükemmel şut stadı yıktı. Yine de bu maç, kaleye atılan 4 şutun 3'ünün içeri alındığını bilerek, skorun ötesinde, korkarak oynamadan, doğru kanat adamı kullanılan bir 4-4-2 nin Fenerbahçe için en geçerli akçe olacağının ispatıdır.