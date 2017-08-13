İstasyonsuz F.Bahçe

F.Bahçe ve Göztepe için 2017- 18 sezonunda ortak özellik belli oldu; Kalelerine gelen ilk şutta gol yediler. İlk golde Mehmet Topal'ın, "İniesta" pası, İsmail ve Alper'den "daha önce alışılmamış" bir ikili işbirliği ile golü getirdi. Ama F.Bahçe'nin golün keyfini çıkarmasını; nasıl yediğini kendinin bile anlamadığı pozisyonda büyük hata ile Volkan engelledi.

Sonrası sıkıcı bir maçtı. F.Bahçe, her 60 saniyede ortalama 5 pas yaparak oynuyor ama bunu etkisiz bölgelerde yapıp, dikine oynayamadığı için, yavaşlığını da katınca korkutamıyordu. Gayretli olan Alper ve doğru bindirmeler yapan İsla idi.45 dakikada tek tehlike, İsla'nın, Persie'nin kafasına attığı toptu. Valbuena da o anlarda etkisizdi.

Göztepe yeni kurulan kadrosu nedeni ile savunmada dengesiz ve ilk topa basmaları geç yapan bir görünümde idi. Bu yapıdaki rakibe karşı ilk yarıda 210 pas yapıp ama çabuk oynayamamak sarı-lacivertlilerin sezon başı gözüken derdi idi.

Zaten Josef-Topal-Roman-Skrtel dörtlüsü ile geriden ve ortadan başlanan bir oyunda hız beklemek de hayaldi.



Hücumsuz oyun yapısı

İkinci yarıda Topal'ın kafası dışında pozisyonu olmayan, Roman'ın tek hamle ile çalımı yiyip gol yedikleri 55'inci dakikaya kadar, F.Bahçe'nin topla en çok oynayan 3 adamı Topal, Roman ve Skrtel idi. Aslında bu tablo bile F.Bahçe'nin ne kadar hücumsuz bir oyun yapısı olduğunu ortaya koyuyordu.

Elde kalan ve bu sene sıkça kullanacakları belli olan tek silah duran top Valbuena- Skrtel işbirliği ile imdada yetişti. Bana göre bu sene F.Bahçe'nin 10-15 gol atabileceği duran top becerisi var. Aatıf ve Ahmethan'ın, sıfır etkili Persie ve Dirar'ın yerine girmesi; yorulan Göztepe karşısında biraz daha hareketlendirdi F.Bahçe'yi.

Ama pozisyon falan yine yoktu.

SONUÇ; Futbol, istasyonlar arası, topu öne götürmek için pas bağlantılarının kurulduğu, hızlı oynanması gereken bir oyun. Skrtel-Roman'ın önünde, Topal ve Josef'le bunu yapamazsınız. Persie'ye asla güvenemezsiniz. O zaman da Göztepe gibi yeni kurulmuş bir takıma 2 puanı bırakırsınız.

Tek ön libero Josef önü, Dirar -Ekici -Giuliano- Valbuena ve en önde Soldado ile biraz ışık görebilirsiniz.